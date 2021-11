El entramado de negocios de Álex Saab incluye un nuevo personaje que le habría servido para desviar pagos a sus abogados a Estados Unidos, mientras supuestamente colaboraba en secreto con autoridades estadounidenses al proporcionar información sobre la dictadura de Nicolás Maduro. Se trata de Bruce Bagley, exprofesor de la Universidad de Miami y experto en crimen organizado.

El exprofesor había sido arrestado en 2019 por dos cargos de lavado de dinero enmarcados en el caso. En total, habría recibido de parte del empresario colombiano unos tres millones de dólares. Los documentos citan a otro informante, no obstante se desconoce su nombre, tachado de las páginas publicadas por Joshua Goodman de The Associated Press.

Saab y un intermediario idearon “este método de transferencia bancaria para ocultar los pagos de Saab a los fiscales estadounidenses de miradas indiscretas en Venezuela», indicó el texto escrito por el abogado del exprofesor, Peter Quijano. Más allá de la existencia de los pagos, la información revela que Saab habría estado colaborando con EE. UU. antes de que fuera detenido en Cabo Verde. De ser cierto, sería otra soga al cuello para el régimen venezolano.

Se desconoce el contenido de las reuniones, y sin el hombre señalado como testaferro de Maduro realmente colaboró o solo utilizó los encuentros para medir el avance de las investigaciones estadounidenses. Aún así, el documento del caso de Bagley va en consonancia con otros tres testimonios relacionados al caos, los cuales citaron reuniones de Saab con la policía federal de EE. UU., «Incluidos agentes de la Administración de Control de Drogas, en múltiples ocasiones en Colombia y Europa antes de ser acusado en 2019», apuntó la agencia de noticias.

NEW: Alex Saab provided intelligence on Maduro's government in secret meetings with U.S. law enforcement prior to being charged in 2019 with money laundering, according to new filings in a related case against @univmiami professor Bruce Bagley. @AP story upcoming. pic.twitter.com/QfpIeKHYNB

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) November 10, 2021