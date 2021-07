Los nexos que tejió el empresario y abusador de menores Jeffrey Epstein alcanzaron a poderosas figuras en todo el mundo. El hecho de que el príncipe Andrés de Inglaterra renunciara en 2019 por sus vínculos con el magnate, dice mucho de lo que llegó a suceder tras las puertas de su mansiones en Manhattan y Palm Beach.

Bill Gates, multimillonario y fundador de Microsoft, también quedó salpicado por el escándalo. Las pistas sobre las relaciones con Epstein siguen saliendo a la luz años luego del presunto suicidio del magnate en una celda en Nueva York.

Ambos millonarios se reunieron al menos tres veces mientras buscaban cerrar un negocio a través de la fundación de Gates, según informes recopilados en un nuevo libro titulado «Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story». No obstante 2019 el empresario tecnológico dijo que «no tenía ninguna relación comercial ni amistad con él». También negó haber viajado hasta Palm Beach.

Pero hubo encuentros destinados a una donación estimada en dos millones de dólares. Epstein insistía con que «tenía conexiones con billones de dólares del dinero de sus clientes» y obtenía un 0,3 %. de «cualquier dinero que haya recaudado», indicó la autora del libro y periodista, Julie Brown. Fotografías de ambos personajes ya circulaban hace un tiempo.

Visitas a las mansiones de Epstein

También hubo un viaje en el avión privado de Epstein apodado como «Lolita exprés» en el año 2013. El destino habría sido la mansión de Palm Beach, que según las investigaciones y un famoso documental, servía como punto clave para su red de tráfico sexual. Seis meses después cenaron en Nueva York a propósito de una donación de dos millones de dólares que hizo The Bill & Melinda Gates Foundation al Instituto Tecnológico de Massachusetts, esta fue dirigida por el propio Epstein.

Así que fueron varios los encuentros, pero Gates ha dicho que las reuniones en las que estuvo presente solo habían hombres. «Nunca estuve en ninguna fiesta ni nada por el estilo». declaró a The Wall Street Journal en 2019. A pesar de sus palabras, no hay dudas que su reputación se empañó con el perturbador caso.

«Otros que trabajaron para la fundación de Gates también visitaron la mansión de Epstein varias veces, y Epstein habló con Bill y Melinda Gates sobre un fondo benéfico propuesto que podría generar tarifas considerables para Epstein», indicó la autora Julie Brown. Aunque las relaciones entre ambos habían sido difundidas con anterioridad, estos nuevos detalles sobre sus visitas quedaron comprobados a través de los documentos obtenidos por la investigadora.

¿Culpable o no?

Pero las relaciones supuestamente se enfriaron. Un portavoz de Gates había dicho que el fundador de Microsoft y su equipo «se dieron cuenta de que las capacidades e ideas de Epstein no eran legítimas y se interrumpió todo contacto».

El caso no deja de tener grises, considerando que su esposa Melinda Gates presuntamente cuestionaba este tipo de vínculos. Tampoco faltaron señalamientos de que el empresario acosaba a empleadas de su propia empresa. Lo que se hizo evidente es la mella que hizo en su imagen. The Wall Street Journal reveló que la salida definitiva de Bill Gates del grupo Microsoft en marzo de 2020 estaría vinculada a una relación considerada «inapropiada» con una empleada a principios de la década de 2000, citó una nota de AFP en mayo pasado.

Es un caso turbio y hasta los momentos la única que podría ofrecer testimonio directo de los hechos es Ghislaine Maxwell, la pareja de Epstein que colaboró en los abusos, de hecho, los dirigía. Es tanto lo que ocurrió, que sus abogados pidieron al juez del caso penal mantener algunos detalles en secreto. «Era un arreglo por el cual ella le llevaría a las niñas y él le daría a Ghislaine el tipo de vida autocomplaciente a la que estaba acostumbrada», cita otro extracto del libro.