Más cambios se avecinan para Estados Unidos. Esta vez vienen con el aumento de impuestos desde la administración de Joe Biden. Durante sus primeros dos meses el demócrata hizo cambios migratorios que promovieron la entrada de personas ilegales en la frontera, revirtió la prohibición de reclutar personas transgénero en el ejército de EE.UU. y promovió un nuevo paquete de ayuda por 1,9 billones de dólares.

El próximo objetivo será el aumento de impuestos con la derogación de varios recortes ejecutados por Donald Trump en 2017, a través de la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos.

Tal decisión podría tener consecuencias. Joe Biden aseguró hace pocos días que cualquier aumento de impuestos se aplicaría a personas con ingresos superiores a 400.000 dólares. Durante una entrevista con ABC News aseveró que aquellos por debajo de ese umbral «no verán ni un centavo en impuesto federal adicional».

Pero los grises comenzaron a aparecer cuando la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, aclaró el miércoles que el umbral de 400.000 dólares se aplica a familias, no a individuos. En consecuencia, las personas que ganan 200.000 dólares podrían verse afectadas si están casadas con alguien que gana la misma cantidad, citó CNBC.

Estos cambios podrían convertirse en un punto de discusión para las elecciones de medio término en 2022, ya que los defectos comienzan a saltar a la vista de acuerdo con el análisis de expertos.

Los defectos de la agenda

Grover Glenn Norquist es un activista político estadounidense y defensor de la reducción de impuestos. Explicó a Just the News por qué los cambios de Joe Biden no serían tan limitados como promete y cómo el partido republicano podría usar este razonamiento en las próximas elecciones.

“Podrías ganar 20000 dólares por año y estarías pagando servicios públicos más altos, gracias a Biden. Fue una mentira cuando dijo que solo iba a cobrar impuestos a las personas que ganaran más de 400.000 dólares y ahora estás viendo las huellas digitales en esto y es muy, muy problemático”, dijo.

Otro factor tampoco acompaña al mandatario demócrata: el aumento de impuestos no agrada a los estadounidenses, incluso si se orienta a políticas del cambio climático, reducción de la deuda o infraestructura. El mismo portal que entrevistó a Norquist menciona una encuesta elaborada junto a Scott Rasmussen.

En total 52 % de los estadounidenses en la encuesta dijeron que se oponían a aumentar los impuestos para cualquier propósito. Solo el 28 % apoyaría un aumento de impuestos para la mejora de la infraestructura de carreteras, puentes y rieles; el 18 % para el cambio climático y el 16 % para reducir la deuda nacional de EE. UU.

Peor que China

Más cargas impositivas para las corporaciones y aumento sobre las ganancias son algunas medidas que conforman la gran reforma de impuestos de Joe Biden. Al revertir las medidas del expresidente Donald Trump, las corporaciones deberán asumir una tasa de 28 %, en comparación con el 21 % actual. Quienes ganen un millón de dólares al año también tendrían que pagar impuestos más altos según la promesa de Joe Biden hecha cuando aún era candidato.

«Devastador para el crecimiento y el empleo, y se centrará en las personas de ingresos medios», es el análisis de Grover Glenn Norquist sobre el paquete que está por venir. El presidente de Americans for Tax Reform reitera que una tasa del 28 % es «más alto que lo que hace la China comunista». La tasa impositiva corporativa de China es del 25 %,

Desde el lado republicano ya tienen puesto el ojo en el próximo escenario. Han emitido declaraciones y han remitido cartas a la secretaría del Tesoro para que esta revise un apartado referido a que los estados no podrían reducir los impuestos si aceptaban fondos del paquete federal.

Además de ser un punto de discusión importante para 2022, el hecho de aprobar tal aumento de impuestos significará un reto en la Cámara de Representantes y en el Senado, dadas las ajustadas diferencias de escaños en ambas Cámaras.

Para el líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell, el caballo de Troya será el tema de la infraestructura, pero adentro estarán todos los aumentos de impuestos. «Quieren aumentar los impuestos en todos los ámbitos», afirmó en días recientes.