La ambientalista Greta Thunberg llamó a votar por Joe Biden cuando era candidato a la presidencia. En ese entonces exhortó a los estadounidenses a «organizarse» a favor del demócrata, aunque reconoció que este «no era suficiente» para tratar el tema del cambio climático.

Tan solo cinco meses después de aquel mensaje, la activista criticó las decisiones de Biden en materia ambiental y señaló que debería «tratar la crisis climática como una crisis». También lo cuestionó por dar un matiz político al tema ambiental y le aconsejó «mirar más bien la ciencia y si sus políticas están en línea con el Acuerdos de París y mantenerse por debajo de 1,5 o incluso 2 grados Celsius».

De hecho, una de las primeras órdenes ejecutivas de Joe Biden fue regresar al Acuerdo de París, revirtiendo así esta y varias políticas impulsadas por el expresidente Donald Trump. Desde que era candidato, el demócrata adelantaba sus intenciones de revertir las políticas del mandatario republicano relacionadas con el cambio climático.

“Se han dicho a sí mismos que esto es una amenaza existencial, y es mejor que lo traten en consecuencia, lo cual no es así”, agregó Greta Thunberg. “Simplemente están tratando la crisis climática como [si] fuera un tema político entre otros temas», continuó en una entrevista que ofreció a MSNBC.

