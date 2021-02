El rostro de enojo con particular prepotencia que plantaba la ambientalista Greta Thunberg al expresidente Donald Trump se desinfla. Sus verdaderas intenciones de carácter político-ideológico y la manipulación de sus acciones por parte de organizaciones de izquierda quedaron al descubierto en la India. La joven ecologista se habría inmiscuido en la política interna, alentando las revueltas de los agricultores con mensajes compartidos en Twitter. Por este motivo, la Policía de Delhi abrió una investigación por presunta conspiración.

La polémica se inició con unos mensajes que compartió la joven sueca en la red social. Se trataba de un “manual” para apoyar las protestas que iniciaron los agricultores a finales de noviembre cerca de Delhi contra las leyes agrícolas. En los tuits compartidos se podían leer mensajes de la organización canadiense Poetic Justice Foundation, en los que se daban instrucciones a Greta Thunberg sobre lo que debía decir con relación a las manifestaciones contra el gobierno indio.

Al percatarse de que había compartido información que se suponía de carácter interno, la activista borró rápidamente los tuits pero sus publicaciones ya las habían compartido varios usuarios. Estos mensajes contenían directrices que la adolescente debía seguir.

Otros involucrados: Rihanna y sobrina de Kamala Harris

Entre estas instrucciones se incluía la particular petición de que etiquetara a celebridades para que el mensaje se multiplicara, y una de estas figuras públicas en la lista era la cantante Rihanna. Otra cuenta que –según el “manual” debía etiquetar– era la de una sobrina de la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris. Es de conocimiento público que la dupla demócrata que se instaló el 20 de enero en la Casa Blanca tiene entre sus prioridades los temas ambientales con el Green New Deal. Entre los decretos firmados por Joe Biden en su primer día de gobierno destacó la reincorporación de EE. UU. al Acuerdo de París.

Fueron varios los tuits con los que Greta Thunberg generó malestar en el gobierno de la India. El miércoles publicó un “manual” de apoyo a las protestas del Día de la República de los agricultores, que se celebró la semana pasada. Y el jueves compartió un “manual actualizado” en el que incluía siete formas de respaldar la agitación y recomendaba organizar protestas en la embajada india más cercana para los días 13 y 14 de febrero. Aunque ella borró esos tuits, el medio estadounidense Breaking 911 conservó y compartió uno de esos comprometedores mensajes borrados.

Teenage climate activist Greta Thunberg posted a document to Twitter containing tweets that she was told to post and actions she should take regarding the current protests in India. She quickly deleted the tweet. pic.twitter.com/ruEfp4Ypg1 — Breaking911 (@Breaking911) February 3, 2021

Investigación por sedición y conspiración

La unidad Cibernética de la Policía de Delhi abrió una investigación contra los creadores del controversial “manual” que compartió la joven ambientalista de 18 años. Sin embargo, el primer reporte de información (FIR, por sus siglas en inglés) está dirigido a “personas no identificadas”, según aclara The Times of India.

“Considerando la naturaleza del ‘manual’, la policía ha registrado un caso por difundir el descontento contra el Gobierno de la India (sedición) y la falta de armonía entre grupos por motivos religiosos, sociales y culturales, y la conspiración criminal para dar forma a esto”, precisa el FIR publicado por NDTV.

Si bien no se hace referencia directa a Greta Thunberg en el informe de la policía, la intromisión de la activista manejada por grupos de izquierda generó indignación en un sector de la población de la India que salió a las calles a quemar carteles con el rostro de la joven ambientalista.

Incluso después de haber borrado los polémicos tuits y de haberse desencadenado la polémica, la adolescente sueca reiteró en Twitter su respaldo a la protesta de los agricultores en la India.

I still #StandWithFarmers and support their peaceful protest.

No amount of hate, threats or violations of human rights will ever change that. #FarmersProtest — Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 4, 2021

La fundación canadiense detrás del «manual»

En el reporte policial se señala que “algunos elementos” estaban tratando de aprovecharse de las protestas de los agricultores y “una cuenta” había publicado un “manual” escrito por la organización llamada “Poetic Justice Foundation”.

The Times of India agrega que Praveer Ranjan, comisionado especial de la Policía de Delhi, dijo que las pruebas iniciales revelan que el “manual” parece haber sido creado por una organización pro Khalistani, grupo separatista que ha contado con el respaldo del Gobierno de Canadá, país donde se ubica la fundación mencionada por la policía.

En su declaración, Ranjan señala que el “manual” expone la “conspiración de una red organizada en el extranjero” con el propósito de instigar las protestas de los agricultores contra el Gobierno indio.

Rechazo en la India

Greta Thumberg ha dejado de ser un ícono de la lucha contra el cambio climático en la India para convertirse en un símbolo político de presunta injerencia extranjera. A las manifestaciones en las calles contra la joven activista se han sumado medios de comunicación que la acusan de estar contratada por grandes organizaciones interesadas en promover el conflicto social con la excusa del cambio climático. Y hasta en las más altas esferas del poder político de la India hay serios señalamientos contra Thunberg.

El propio ministerio de Relaciones Exteriores de la India, V. K. Singh, advirtió en un comunicado que “personas extranjeras” y “famosas” pretendían “imponer su agenda” utilizando técnicas sensacionalistas, mencionando incluso a la joven ambientalista, según reseñó Libre Mercado.

“Las conspiraciones a esta escala a menudo quedan expuestas y, en última instancia, fue necesario el tuit precipitado de Greta, quien, junto con otras celebridades internacionales, de repente se volvió sensible a los problemas de los agricultores”.