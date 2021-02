Los cines chinos están generando ganancias millonarios en plena pandemia. Lejos de afectarlos, el virus del COVID-19 detectado por primera vez en la ciudad china de Wuhan, parece estar beneficiando al país de origen con salas de cine a tope y recaudaciones que superan incluso los mejores estrenos de la poderosa industria estadounidense de Hollywood.

Tan solo hasta el 12 de febrero —primer día del año nuevo chino— el monto de recaudación era de 1700 millones de yuanes (263 millones de dólares), según el portal comunista estatal Global Times. La nota se agasaja en estos logros, en parte agradece que los ciudadanos evitaron ir a reuniones familiares (como lo hacen tradicionalmente durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar) y prefirieron ir a los cines. Según el reporte, las entradas de las tres películas «más populares» se agotaron en gran medida en los cines de ciudades como Pekín y Shanghái.

Una comedia llamada Detective Chinatown 3 recaudó 393 millones de dólares durante su primer fin de semana. El número sorprende si se toma en cuenta la megaproducción de Marvel, Avengers: Endgame, que consiguió 357 millones de dólares durante su primer fin de semana en los cines estadounidenses, reseña Breitbart.

Las salas están al 50 % de la capacidad por el virus, aún así testigos aseguran que están a tope. «Apuesto a que se vendieron todas las entradas disponibles. Si simplemente pasas el rato y quieres elegir una película al azar para matar el tiempo, es imposible porque no quedan entradas», declaró una persona al portal estatal.

La otra cara de la moneda: EEUU

Estados Unidos está en una situación muy diferente. La película más taquillera durante el pasado fin de semana fue The Croods: A New Age, una película animada que se estrenó hace 12 semanas. Recaudó solo dos millones en la venta de boletos, lo que difícilmente hubiera llegado al Top 20 en un fin de semana normal de San Valentín antes de la pandemia.

Lo cierto es que los ingresos en taquilla vienen en caída libre. Al cierre del año pasado, las películas de Hollywood recaudaron 80 % menos. No había ocurrido una baja similar en los últimos 40 años de acuerdo con Reuters.

Remontándonos a aquella época, la recaudación previa más baja de los ingresos de taquilla fue en 1981, con un total de 918 millones de dólares, en un año en el que «Superman II» fue la película más importante, agrega la agencia de noticas.

La firma de investigación Comscore dijo en un informe de fin de año que la taquilla norteamericana recaudó solo 2200 millones de dólares en 2020, en comparación con 11400 millones de dólares para 2019.

Además, los estudios aplazaron muchos estrenos para evitar pérdidas. Otros, prefirieron lanzar sus producciones a través de sus propias plataformas, como lo hizo Disney con la película Soul.

El reporte de Breitbart agrega que AMC Theatres anunció a fines de enero que se salvó de la bancarrota gracias a una inyección de emergencia de 506 millones de dólares de inversores, más una línea de crédito de 411 millones de dólares otorgada por su subsidiaria europea. Justamente, esta empresa estuvo dentro del grupo que vio un repunte importante en el valor de sus acciones con el fenómeno de GameStop.

Ante ese escenario, es interesante ver cómo contrastan el mercado cinematográfico chino frente al estadounidense en plena pandemia por el COVID-19. En 2020, China logró tener la película más taquillera. The Eight Hundred obtuvo 423,2 millones de dólares, prácticamente lo mismo que generó el filme hollywoodense Bad Boys for Life de Sony (424,6 millones de dólares) para convertirse en la película mundial más grande de 2020.