El hambre está devorándose a Cuba de manera más acelerada. Sus tierras y su gente ya no solo muestran signos de pobreza, sino que la indigencia se ha multiplicado de forma progresiva colocando a muchas familias al borde de la inanición. Es una fotografía deprimente, que resquebraja cualquier relato sobre las bondades del comunismo, es también una imagen que se ve un poco más lejos de La Habana, en Santiago de Cuba, cuna de Fidel Castro.

En el municipio Songo La Maya, la población vive caminando entre agujas y cuchillos. Los cubanos sortean su día a día aguantando los apagones que les azotan a diario y dejan sin suministro eléctrico al menos a 20% de la isla por horas. A esta oscurana le acompaña la deteriorada situación económica del país que, según los testimonios recogidos por Cubanet, sigue desesperando y despedazando a su gente.

“Hace unos años era difícil, pero se podía vivir más o menos. Los campesinos cosechaban su poquito para abastecernos, el pan no faltaba mucho y lo que no aparecía, salíamos a comprarlo fuera. Pero ya eso cambió. No hay nada, ni animales se ven por los robos y los agricultores se han decepcionado porque el Estado no les paga”. comentó Dayana Boris, una doctora local.

Los retrasos en la entrega de la canasta básica son una constante en todo el país, pero en las áreas rurales la situación es aún más crítica. Según múltiples testimonios, en zonas como Patrocinio, los residentes apenas reciben arroz, azúcar y granos, mientras que productos esenciales como el pollo, el aceite y la leche son suministrados de manera intermitente y a discreción de las autoridades locales.

Miriannis Díaz se ha visto obligada a buscar alternativas desesperadas para alimentar a su hija de cuatro años, incluso censándola en la cartilla de abastecimiento de familiares en otras áreas para asegurar al menos una mínima provisión de leche en polvo y compotas.

Los reportes oficiales del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) confirman estas denuncias, destacando que las áreas más afectadas por los retrasos en la entrega de alimentos son precisamente aquellas de difícil acceso, como las zonas rurales de Santiago de Cuba y Guantánamo.

La situación se agrava aún más para los ancianos y personas con discapacidad, quienes a menudo se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. En octubre de 2023, un hombre con trastornos mentales murió de hambre en La Maya, según reportes locales.

Mientras tanto, los servicios destinados a la población de la tercera edad, como la casa de abuelos, sufren una reducción en sus recursos, dejando a muchos ancianos desamparados y sin acceso a alimentos básicos.

La crisis del hambre en Santiago de Cuba refleja una realidad desgarradora que afecta profundamente a la población, exponiendo las graves deficiencias en el sistema de distribución de alimentos y la urgente necesidad de medidas para abordar esta emergencia humanitaria.