La madre del líder opositor Alexéi Navalni, quien murió en prisión la semana pasada, hizo públicas las amenazas constantes de autoridades bajo el mando del Kremlin. Los esbirros de Vladímir Putin ahora le exigen enterrar a su hijo en secreto. De esta forma, ningún seguidor de su causa podrá despedirse del enemigo número uno del autócrata ruso.

“(En el Kremlin) quieren que el funeral se haga en secreto, sin despedida. Quieren llevarme a las afueras del cementerio, a una tumba fresca y decir: ‘Aquí yace su hijo’. Yo no estoy de acuerdo con esto. Quiero que ustedes, los que apreciaban a Alexéi, para los que su muerte fue una tragedia personal, tengan la oportunidad de despedirse de él”, dijo Liudmila Naválnaya en un video que se publicó en el canal de Telegram del equipo de Navalni.

Las técnicas de disuasión de los enviados por Putin suelen ser tan cuestionables como efectivas. Para ello, se utilizó a un investigador de apellido Voropáev, quien le dijo abiertamente a la madre de Navalni: “El tiempo no está a tu favor, el cadáver se está descomponiendo”.

Mientras los días pasan, también crece la desesperación de Naválnaya, quien fue enfática con su mensaje: “Estoy grabando este video porque han empezado a amenazarme: mirándome a los ojos me dicen que si no acepto un funeral secreto, harán algo con mi hijo”.

La condición para entregar el cuerpo de Navalni: enterrar sus ideales

A pesar de que la madre Navani ya firmó el certificado de muerte ―donde se lee que murió por “causas naturales”― aún la ubicación del cuerpo del opositor a Putin es un misterio. “En virtud de la ley debían haberme dado el cuerpo de Alexéi enseguida, pero no lo han hecho hasta el día de hoy. En su lugar, me chantajean, me ponen condiciones: dónde, cuándo y cómo debe ser enterrado Alexéi. Eso es ilegal”, reclamó en el video.

Por su parte, el abogado Iván Zhdánov, quien fue en su momento la mano derecha del fallecido opositor, aseguró que las autoridades impusieron a la madre tres condiciones: la primera de ellas es que Liudmila Naválnaya no puede hablar públicamente del entierro para que el cuerpo no pueda ser recibido en el aeropuerto por sus partidarios. La segunda es que durante el sepelio la familia del fenecido debe estar acompañada en todo momento por un miembro del Comité de Instrucción de Rusia, órgano que depende directamente del Kremlin. Por último, sólo al llegar a Moscú con el cadáver se decidirá la fecha del entierro, que tendrá lugar en Moscú.