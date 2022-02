El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, responsabilizó a Rusia por las muertes que se generen tras la activación de una «operación militar especial» que inició su homólogo ruso, Vladimir Putin, en el este de Ucrania, la madrugada de este jueves.

La Casa Blanca emitió un comunicado del mandatario nacional. En el documento acusa a Putin de «haber elegido una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano». Recalcó que solo Rusia es responsable de la muerte y destrucción que traerá este ataque. Por lo tanto, Estados Unidos, sus aliados y socios «responderán de manera unida y decisiva».

Sin embargo, las acciones de Biden, en principio, serán solo de observación de la situación en Ucrania. En el documento, el presidente explica que por ahora se hará un monitoreo desde la Casa Blanca y en el transcurso del día se reunirá con sus homólogos del G7, para tomar una decisión que luego participará a la ciudadanía.

«Anunciaré las consecuencias adicionales que Estados Unidos y nuestros aliados y socios impondrán a Rusia por este acto innecesario de agresión contra Ucrania y la paz y la seguridad mundiales. También nos coordinaremos con nuestros aliados de la OTAN para garantizar una respuesta fuerte y unida que disuada cualquier agresión contra la Alianza. Esta noche, Jill y yo oramos por el pueblo valiente y orgulloso de Ucrania», cierra el documento.

Cerca de las seis de la mañana en Rusia, Vladimir Putin anunció su denominada «operación militar» en Ucrania. Activó dicha estrategia bajo el discurso de defensa a los separatistas en el este del de ese país. Se excusó diciendo que «las repúblicas populares de Donbás se dirigieron a Rusia con una solicitud de ayuda».

Antes de retirarse, Putin fue claro, preciso y amenazante no solo con los ucranianos, sino también con todos los países y líderes que quieran intervenir en el conflicto. Al respecto, el mandatario ruso advirtió que quienes “intenten interferir con nosotros (…), deben saber que la respuesta de Rusia será inmediata y conducirá a consecuencias que no han conocido jamás”.

Para Putin, Rusia sigue siendo una de las potencias nucleares más poderosas del planeta, por lo que “ningún potencial agresor debería tener dudas de que será derrotado por completo”.

Tanto la cadena CNN como The Washington Post reportaron que, una vez terminado el anuncio, se escucharon explosiones en Kiev, la capital de Ucrania. Otras ciudades también fueron objeto de bombardeos, tales como Kharhiv y en ciudad portuaria de Mariupol.

Russia alone is responsible for the death and destruction this attack will bring, and the United States and its Allies and partners will respond in a united and decisive way.

The world will hold Russia accountable.

— President Biden (@POTUS) February 24, 2022