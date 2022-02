Slaviansk (Ucrania), 24 feb (EFE).- El Gobierno ucraniano aseguró hoy que Ucrania se defenderá de la invasión a gran escala que Rusia acaba de anunciar y que derrotará al enemigo.

«Putin acaba de lanzar una invasión a gran escala en Ucrania. Las pacíficas ciudades ucranianas están bajo ataque. Esta es una guerra de agresión. Ucrania se defenderá y ganará. El mundo puede y debe detener a Putin. El momento de actuar es ahora», escribió el ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba, en un tuit.

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022