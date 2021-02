El expresidente Donald Trump comenzó a transitar el camino legal para volver a Facebook e Instagram, tras haber sido bloqueado de ambas redes sociales de manera indefinida después de la irrupción al Capitolio ocurrida el pasado 6 de enero.

De acuerdo con un portavoz del conglomerado empresarial de Mark Zuckerberg, citado por The Wrap, la Junta de Supervisión de Facebook recibió una apelación para restaurar las cuentas del exmandatario. El pronunciamiento fue corto y sin dar mayores detalles: «Podemos confirmar que se recibió una declaración de usuario en el caso ante la Junta de Supervisión con respecto a las cuentas de Facebook e Instagram del presidente Trump».

Este sería uno de los pasos esenciales para reactivar la interacción del neoyorkino en la web a través de las mencionadas plataformas. Sin embargo, sobre Twitter no existe un pronunciamiento similar o en su defecto una apelación, tras el bloqueo permanente a su cuenta de 88 millones de seguidores hecho por la compañía que dirige Jack Dorsey.

Este último bloqueo no inmuta a Trump, sino al contrario. Él lo toma con gracia y lo ve como una oportunidad de llevarse a su séquito de seguidores consigo a donde quiera que decida abrir su nuevo perfil. Tal como declaró a Newsmax en su primera entrevista tras su salida de la Casa Blanca.

Al respecto, el republicano explicó que «ya no es lo mismo. Si miras lo que está pasando con Twitter, entiendo que se ha puesto muy aburrido. Millones de personas lo están dejando, porque no es lo mismo y puedo entenderlo (…) Son muy aburridos. No queremos volver a Twitter».

Por los momentos, Trump se mantiene tranquilo y manejando otras opciones para regresar al mundo de los trinos, pero a través de otros espacios. Parler es una de las posibles opciones, así como también la creación de una plataforma propia.

TRUMP 📞: The former President speaks out about being permanently suspended from Twitter: "I understand it's become very boring." @gregkellyusa https://t.co/VlT7z8drtO pic.twitter.com/7uRkezJP5j

— Newsmax (@newsmax) February 18, 2021