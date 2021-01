El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no permitirá que los indocumentados mexicanos en Estados Unidos sean discriminados en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19.

El capítulo laboral del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), obliga a garantizar condiciones laborales a los trabajadores independientemente de su origen, aseguró el canciller mexicano, Marcelo Ebrard:

“¿Esto qué significa? ¿Es un derecho laboral la vacuna? No, pero si es un derecho establecido que el trabajador no debe estar expuesto al contagio. Es una responsabilidad de cada uno de los dos países garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su condición migratoria, reciban el inoculante”, dijo el canciller en su conferencia matutina.

Hace unos días, el gobernador de Nebraska, Pete Ricketts, sugirió que los migrantes indocumentados no recibieran la vacuna contra el COVID-19 a pesar de ser esenciales para la industria de alimentos en ese estado.

“Para poder trabajar en esas plantas se supone que debes de ser un residente legal del país. Así que no espero que los inmigrantes reciban la vacuna como parte de este programa”, dijo el gobernador republicano en una conferencia de prensa.

En Nebraska, dos de cada tres empleados de la industria de la carne son indocumentados. El 70 % de los migrantes “ilegales” son trabajadores esenciales, argumentó la directora de Protección a Mexicanos en el Exterior de la cancillería, Maki Teramoto.

“Negarles la vacuna va contra los derechos humanos básicos”, apuntó.

La industria de la carne en Nebraska no ha dejado de trabajar durante la pandemia. Es una actividad esencial y el riesgo de que los trabajadores se contagien es alto.

Ante la declaración del gobernador Ricketts, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a que ningún mexicano en EE.UU. deberá quedar sin vacuna.

“Yo creo que por humanismo, también por ética se debe vacunar a todos. México si vacunaría a sus paisanos en Estados Unidos si los gobernadores le niegan el acceso al fármaco”, dijo AMLO.

En Estados Unidos hay casi 10.5 millones de inmigrantes indocumentados, aproximadamente 47 % son mexicanos, es decir unos 4.9 millones.

Durante las negociaciones del Tratado, la delegación mexicana, logró blindar a los trabajadores mexicanos de situaciones como esta que ocurre en Nebraska.

En el capítulo 23 del T-MEC se estipula que “cada país asegurará que los trabajadores migrantes estén protegidos conforme a sus leyes laborales, sean o no nacionales”. Este párrafo fue una exigencia del gobierno mexicano, aseguró Marcelo Ebrard.

Además, el artículo 23.8 sobre trabajadores migrantes dispone que “las partes reconocen la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes respecto de las protecciones laborales”.

Los acuerdos obligan a cada nación a adoptar sus leyes para regular aceptables condiciones de trabajo, seguridad y salud.

Son varios los artículos que si se cumplen, garantizan la vacunación de todos los mexicanos indocumentados que viven en Estados Unidos.

El canciller mexicano informó que los sindicatos estadounidenses han mostrado su interés por el cumplimiento de la legislación laboral mexicana, con lo que México es recíproco.

“Con energía, fuerza e insistencia pediremos su solidaridad al movimiento obrero allá, en particular a las nuevas autoridades en Estados Unidos, para que se cumpla al cien por ciento con este precepto”, comentó.

Fuerte polémica causó la declaración del presidente de Colombia, Iván Duque, a finales del año pasado cuando dijo que en su plan de vacunación no estaban incluidos los venezolanos con estatus migratorio ilegal.

Duque, en una entrevista con la cadena CNN, dijo que no es mezquindad hacia los venezolanos, sino que es una medida necesaria porque si los vacunan, significaría un llamado a que todo el mundo cruce la frontera para ser inmunizados.

A los venezolanos que están de manera legal, explicó, si se les vacunará, pero la prioridad son los colombianos. En Colombia, se estima que hay aproximadamente un millón de inmigrantes venezolanos sin documentos.

La vacunación comenzará en febrero con 1.7 millones de dosis de Pfizer y BioNTech.

México es de los primeros países de América Latina en iniciar la vacunación contra el nuevo coronavirus.

El 13 de enero arrancó la inmunización masiva en todo el país. Comenzó con los médicos que atienden en primera línea a pacientes con COVID-19, pero solo a profesionales de la salud que trabajan en el sector público.

Ningún médico, enfermero o camillero de hospitales privados ha sido inmunizado. Ante la queja de los trabajadores de salud, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió vacunarlos en esta primera etapa de vacunación.

Esta aclaración la hizo, luego del reclamo de Guillermo Torre, rector del Sistema TecSalud, del Tec de Monterrey, quien denunció que a su equipo de trabajo se le excluyó del programa, a pesar de haber atendido a más de 2500 pacientes, con una efectividad del 90 %, muy superior a la del sector público.

Hospitales privados en NL sin vacunas asignadas este ciclo. Es un tema federal. En TECSalud hemos atendido más de 2,500 pacientes hospitalizados, con mortalidad de 10% y trabajado para traer pruebas, Rx y vacuna. Solo puedo parafrasear M. Obama: "when they go low, we go high".

— Guillermo Torre (@GTorreAmione) January 13, 2021