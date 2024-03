El presidente colombiano Gustavo Petro se enoja cuando los medios de comunicación sugieren que se encuentra en estado de ebriedad. En una oportunidad, dijo que los periodistas más “ideologizados” recurren a efectos de edición para hacerlo quedar mal, por lo que evalúa utilizar las herramientas del Poder Judicial para limpiar su imagen y combatir la supuesta campaña de desinformación. Claro que, además de ciertas apariciones, donde no se le ve óptimo en el escenario, el mandatario de dice y escribe cosas que no tienen ningún sentido. En lugar de enojarse, podría pensar dos veces las cosas que manifiesta, que muchas veces no son más que incoherencias.

Recientemente, ante los ojos del mundo, el mandatario de Colombia dijo que la gente abandona los países de América Latina y parte rumbo a los Estados Unidos, ya que aquí se seca el agua por la crisis climática. Ahora, en el marco de la discusión que tiene con su par argentino, Javier Milei, Petro escribió un comentario en sus redes sociales que no tiene desperdicio.

Las posiciones que lo separan del libertario tienen que ver con el rol del Estado y cómo se organiza la economía. Mientras que el argentino confía en un Estado limitado y promueve una economía de mercado, el colombiano quiere una burocracia robusta y una economía dirigida.

En un comentario poco claro, donde se entrelaza la ignorancia supina del mandatario con cuestiones que carecen de sentido, Petro aseguró que regular al capitalismo a partir del libre mercado “es como sacar un cadáver de su tumba”. Si alguien pensaba que en la próxima oración se desarrolle una analogía, puede esperar sentado hasta morirse, enterrarse y desenterrarse. Simplemente, el presidente colombiano dijo que “ya no sirve la libertad del mercado como productor de bienestar porque nos llevó a lo peor”. O sea, que no se entiende si para él antes servía y ya dejó de servir, aunque todas las estadísticas del mundo indican que a mayor libertad económica, mayor bienestar de las personas.

¿A dónde nos llevó el libre mercado, según Petro? A la crisis climática (que seca el agua en el sur), a la guerra, a la pobreza y al genocidio. Alguien debería decirle que la economía de mercado hizo todo lo contrario: promovió la paz entre los países y sacó a más gente de la miseria que cualquier otro sistema conocido por el hombre. Con respecto al genocidio, el divague es aún mayor. Todos los grandes genocidas de la historia han tenido un gran denominador común: ideologías colectivistas antiliberales. Todos. Ah, también le echó la culpa al capitalismo de las pandemias. Completamente extraviado estaba este hombre.

¿Está borracho Petro?, ¿está loco o es un completo ignorante en todo sentido que llegó a la presidencia de su país por la irresponsabilidad de millones de colombianos?

Como remate y sin tampoco ningún fundamento, Petro asoció a los libertarios con los nazis. Una vergüenza por donde se mire.