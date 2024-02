Atilio Borón no solo no entendió nada, sino que además tampoco cumplió su promesa: al final nos dejó si la fogata que todos esperábamos. Esta afirmación no es una opinión plagada de subjetividad o soberbia, por el contrario, proviene de la propia admisión del politólogo y analista de izquierda. En su oportunidad, él mismo señaló que si ganaba Javier Milei el balotaje contra Sergio Massa, quería decir que no había “aprendido nada”. También aseguró que si el libertario se convertía en presidente iba a quemar su tesis doctoral, junto a todos los libros que ha leído y escrito. Finalmente, todos sabemos, Milei ganó las elecciones, Borón finalmente demostró que es más verbo que otra cosa y con sus artimañas discursivas logró salvar esa maltrecha biblioteca que hoy vale, como su palabra, cada vez menos.

Cuando miles de usuarios en las redes sociales lo increparon con la fecha de la quema (el escritor había puesto hasta lugar: el monumento al Cid Campeador), Borón simplemente se dedicó a excusarse y a bloquearlos. Argumentó que, como Milei cambió muchas veces de opinión, como por ejemplo con Patricia Bullrich (que se convirtió de su rival en su ministra), él también había cambiado de parecer.

A pesar de su fallida predicción de que Sergio Massa ganaría cómodamente la segunda vuelta, así como de su promesa rota, el politólogo que dijo sin inmutarse que a Hugo Chávez lo habían matado con un veneno activado por control remoto, está de vuelta para el deleite de sus seguidores, pero también de sus detractores, que se matan de risa con sus columnas y argumentos.

Desde el diario kirchnerista Página/12, que a pesar de lo que escribe no le paga los días de huelga a sus trabajadores que se quejan de las condiciones laborales, Borón publicó su última columna: “¿Quién pagará los platos rotos de Milei?”

Lo absurdo, o pobre intelectualmente en este caso, es que, a pesar de su doctorado en Harvard (cuyo título no quemó) Boron se olvidó de argumentar. Uno puede tener la perspectiva política que desee, pero si escribe una columna en un medio de comunicación, al menos debería desarrollar un argumento. No es el caso. El breve artículo dice que Argentina pagará graves consecuencias por la política internacional de Milei y lamenta su enfrentamiento, por ejemplo, con su par colombiano, Gustavo Petro. De su defendido, Borón asegura:

“Petro, un personaje íntegro y de una ejemplar coherencia, no tiene necesidad que nadie lo defienda de los vómitos verbales del impresentable presidente argentino”.

Sin embargo, no aclaró más sobre este tema y sabía que no podía hacerlo, debido a las peculiares declaraciones del exguerrillero colombiano, las cuales dejan mucho que desear cuando se pone frente a un micrófono. De esto hay varios ejemplo, uno en particular fue recientemente, cuando dijo que la gente se va de los países populistas de América Latina a Estados Unidos, “porque el agua se seca”.

Como para coronar su tesis sin tesis, Borón pidió que la Argentina vuelva a las relaciones carnales con las dictaduras de Cuba y Venezuela y cuestionó a “los burdos hechiceros de la Escuela Austríaca de Economía”, de la que es partidario el presidente argentino. ¿Tendrá la más mínima idea de que se trata la EAE? Seguramente no. Si se llega a enterar, definitivamente sí tendría que reconocer que no aprendió nada todos estos años, además de quemar todos sus libros marxistas e inútiles.