El gobierno de Javier Milei enfrenta el desafío de atravesar la complicada transición de un modelo estatista, deficitario y fracasado a una economía de mercado. El camino es difícil, donde los receptores de los beneficios prebendarios de la economía que pretende abandonarse boicotean duramente la transformación. Sin embargo, tiene algo a favor: la oposición no tiene un referente que pueda ir planteando un cambio electoral. Cristina Fernández de Kirchner ya pasó los setenta y cuenta con porcentual de rechazo que le impediría imponerse en cualquier escenario de balotaje. El último candidato del peronismo, Sergio Massa, quemó todas las naves en la campaña y buena parte de la sociedad comprende que muchos de los dolores de cabeza que enfrenta Milei son producto de la irresponsabilidad del exministro de Economía.

Pero en medio de ese vacío dirigencial opositor, el que asoma la cabeza es Guillermo Moreno. Claro que sus intentos por posicionarse como referente justicialista no son nuevos. En 2021 buscó una diputación por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no le fue nada bien. A pesar de ser un hombre conocido en la política nacional, sacó solamente el 1% en la instancia de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, por lo que no pudo presentar su boleta el día de las elecciones. El año pasado, ya con partido propio, quiso ser candidato a presidente. Le fue peor: sacó el 0,77% y tampoco llegó a la primera vuelta.

A pesar de los magros resultados, el exsecretario de Comercio del kirchnerismo pretende aprovechar el vacío referencial del peronismo y reconoce sin ruborizarse que él tiene las condiciones para liderar al justicialismo y dar el batacazo para llegar a la Casa Rosada. Aunque nada de esto parece tener el más mínimo fundamento, la señal propagandística de Vladímir Putin en el exterior, Russia Today, está buscando posicionarlo como la referencia opositora al gobierno actual.

Desde sus redes sociales, RT presenta segmentos de la entrevista presentado a Moreno como “un peronista que recorre el país buscando reagrupar al movimiento desde las bases” y advierte que el exsecretario de Comercio es “un fenómeno de las redes sociales, donde lo siguen argentinos de todas las edades”. Nada que envidiarle a una buena gacetilla de prensa.

¿Qué dice el dirigente peronista en la entrevista (y en todas las que realiza últimamente)? Que Donald Trump y Putin serán los líderes más importantes del mundo que viene y que solucionarán los problemas geopolíticos de la actualidad, como el conflicto en Medio Oriente o la guerra en Ucrania. Con respecto a su propuesta para Argentina no propone nada nuevo. Todo lo contrario. Moreno atrasa, pero mucho más que al kirchnerismo o al peronismo original. Propone, por medio de una retórica florida pero sin mucho contenido, un programa mercantilista, digno del recetario del francés Colbert en el siglo XVII.

Guillermo Moreno (@morenoparalavic), es un peronista que recorre el país buscando reagrupar el movimiento desde las bases. Exsecretario de Comercio de Argentina y, hoy en día, un fenómeno de las redes sociales donde lo siguen argentinos de todas las edades. Vean la entrevista… pic.twitter.com/Kglgtz1Qfw — RT en Español (@ActualidadRT) February 20, 2024

Habrá que ver como comienza a dilucidarse la interna opositora y qué referentes surgen luego de las elecciones de medio término del próximo año. Por ahora, Moreno cuenta con cámaras, tiempo de aire y, según parece el guiño, de Putin. Pero hasta el momento no ha logrado entusiasmar al electorado ni al peronismo, que no lo ha llevado de candidato.