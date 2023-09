Muchas personas sueñan, sin éxito alguno, en convertirse en una estrella. Algunos en jugadores de fútbol, otros en cantantes famosos y, últimamente, también en personalidades de las redes sociales. Julio Iglesias, que hoy cumple 80 años, se dio todos los gustos. Aunque el primero, cuando llegó a ser arquero, nada más y nada menos del Real Madrid, terminó de forma brusca con un accidente.

Julio José Iglesias de la Cueva, nacido un 23 de septiembre de 1943, era el guardameta del equipo juvenil del Real Madrid. Por esos días, intercalaba su pasión por el fútbol con estudios de derecho. A principios de la década del sesenta, ya se dio un gusto que muchos de sus compañeros del “Real B” no pudieron. Llegó a atajar en la primera del Madrid. En sus partidos en primera compartió plantel con muchas de las glorias del merengue, pero esa etapa se terminó muy rápido.

El 22 de septiembre de 1962, justamente un día antes de su cumpleaños, un accidente automovilístico lo dejó postrado por más de un año. En el siniestro se accidentaron varios de sus amigos. Ninguno recuerda como llegaron al hospital donde se recuperaron. Lógicamente, el choque terminó de la noche a la mañana con su carrera de deportista profesional. Sin embargo, su historia como personaje público recién empezaba.

Mientras se recuperaba, escribió Al final, la vida sigue igual, la que intentó presentar en un sello discográfico, para que cante algún artista conocido. Aunque Julio Iglesias solía interpretar canciones de los Beatles o Tom Jones en reuniones con amigos, nunca había considerarlo hacerlo profesionalmente. “¿Por qué no la cantas tú?”, le preguntó el empresario de la disquera. “Porque yo no soy cantante”, respondió el exarquero del Real. Lo cierto es que no hizo falta mucho trabajo para convencerlo. En 1968, justamente con esa canción, ganó un concurso de jóvenes revelaciones y firmó un contrato con Discos Columbia. El resto es historia.

Es considerado el artista latino más exitoso de la historia y en 1983 lo reconocieron como el cantante en español que más discos vendió en el mundo. Sin embargo, supo mantenerse y en 2013 se convirtió en el artista latino con más discos vendidos en el mundo. Sobrevivió a la época original del vinilo, se mantuvo en los ochenta del cassette y el walkman, pero no perdió vigencia en la era del cd, donde cosechó grandes éxitos como La carretera y el disco de Tango.

Pero cuando ya no hubo renovación del público en lo musical, una nueva generación lo mantuvo en la fama a nivel mundial. En las redes sociales, varias de sus fotos se convirtieron en memes. Además del clásico dedo con el “y lo sabes”, el mes de julio está plagado de bromas con la imagen de cantante español. En Argentina incluso empiezan en junio y duran hasta agosto. En una entrevista, Iglesias dijo que no le molestaba, ya que al menos todo eso servía para que lo conozca una generación que nunca había escuchado sus discos.

Por ahora, hay Julio para rato.

Se viene la mejor época del año: ✨los memes de julio iglesias ✨🛐 pic.twitter.com/PF7CJpQHmQ — Balén ⭐️⭐️⭐️ (@porte_truchaa) June 14, 2022

#Redes Ya viene el séptimo mes del año y los memes del cantante Julio Iglesias se han vuelto tendencia antes y durante el mes de Julio. pic.twitter.com/VLVoSHfmmu — RAFAEL PEREZ JUN!OR (@rafaperezjunior) June 29, 2023