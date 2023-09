Lógicamente, contiene spoilers. Pero no demasiados como para leer y no verla.

On the line marca el regreso de Mel Gibson, para la plataforma Netflix, que ya trepó a los principales puestos en varios países del mundo. Es decir, la película ya fue comentada en todos lados, por lo que la posibilidad de resistirse en el marco de una noche que no hay nada que hacer es casi imposible. ¿Vale el tiempo dedicado? Podríamos decir que sí. El personaje principal, encarnado por el veterano actor, es bien logrado, la trama es atrapante sin la necesidad de multimillonarios efectos de producción (ya que se basa en la historia), pero el final, tan abrupto como inesperado, es una vuelta de tuerca que podría ser más apropiado para un corto o para un capítulo individual de una serie sin continuidad.

Elvis es un egocéntrico conductor de radio que es cuestionado por las autoridades de la emisora por sus bromas pesadas. Maneja su programa al viejo estilo y le “arregla” la vida a sus problemáticos oyentes con la sabiduría del psicólogo formado en la academia de la vida. Desde el pedestal de su micrófono y su histórico programa, el conductor radial parece que se las sabe todas, pero una llamada lo cambia todo. Repentinamente, el personaje de Mel Gibson pasa de la posición de poder e impunidad a la de una total vulnerabilidad e indefensión.

De un momento a otro, no solamente sus seres queridos parecen estar ante el riesgo inminente de muerte, sino que sus miserias se transmiten públicamente, para el conocimiento de todos los oyentes del nocturno show de la importante radio de Los Angeles.

Solamente con la voz de un psicópata en el teléfono, la historia transcurre de forma interesante para el espectador. A diferencia de los clásicos films de acción del actor, donde hay grandes persecuciones, balaceras y explosiones, aquí la acción es psicológica, lo que hace un match interesante con el perfil actual del maduro actor, que luce bien sus canas para el suspiro de sus también veteranas admiradoras.

¿Hay algo de acción y algunos disparos? Sí, claro. pero lo interesante pasa por la tensión que genera la situación que viven el conductor de radio y su joven nuevo productor.

El inesperado final logra atar con solvencia los detalles del cuento y resulta bastante sorpresivo. El final, final, ya que la película no termina hasta el momento de los títulos. Sin embargo, aunque resultan algo inesperadas las dos vueltas de tuerca del desenlace, lo cierto es que semejante plop twist parecería más adecuado para un capítulo de Black Mirror que para una película de 1 hora y 44 minutos.

Queda en la opinión del público si la resolución está a la altura del film o es muy “tirada de los cabellos”. Al menos, hay que reconocer, no tiene el clásico desenlace donde el malo es abatido por el bueno, en el marco del predecible final de las películas de Hollywood.