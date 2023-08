Mientras se debate sobre una ley fallida desde su concepción, hay tres cuestiones que se deben solucionar si se pretende reparar un problema que está generando demasiados dramas.

Si gana Juntos por el Cambio, piensan rediscutir y modificar la ley de alquileres en Argentina. Si gana el kirchnerismo, lo mismo. Dos de los tres frentes políticos que llegan con posibilidades a las elecciones de este año parecen no comprender que, como diría Arjona, el problema no es problema. Aunque parezca paradójico, el principal problema es la herramienta con la que se pretendió solucionarlo y la reparación del mercado inmobiliario depende de tres factores, que no se relacionan directamente con la cuestión.

La retracción de la oferta, la limitación a los inquilinos “conocidos”, la sobreabundancia de temporarios y el drama de los que no encuentran departamento recién se solucionará cuando se quite la discusión sobre el supuesto foco, para abordarla de lugares más amplios y generales. Hasta que Argentina no tenga moneda, no se podrá tener ninguna previsión de contratos de alquileres de mediano plazo. Hasta que no se permitan contratos libres entre las partes, tampoco, ni se podrán solucionar contractualmente las cuestiones monetarios coyunturales. Y, hasta que no se respete la propiedad privada (como manda la Constitución), los propietarios tomarán resguardos extras, que no harán otra cosa que quitar del medio a los argentinos que más necesitan un departamento en alquiler.

Aunque, a simple vista, parezca que el problema de la ley de alquileres en Argentina se soluciona con una normativa mejor, el drama del mercado inmobiliario encontrará su final, solamente cuando estas tres discusiones se pongan encima de la mesa. Estos aspectos mencionados, la necesidad de una moneda sana, la libertad contractual y el respeto a la propiedad, son los que analizamos en esta videocolumna, a modo de aporte al debate electoral nacional.