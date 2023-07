Alguien podría decir que hasta que no se metieron con él no tuvo una reacción tan clara. Es válido, claro. Sin embargo, las palabras del cantautor argentino son claves para visibilizar, no solo el desastre de la dictadura cubana, sino uno de los pilares en los que se apoya alrededor del mundo: el “ego” de personas que no están dispuestas a reconocer el error y siguen defendiendo lo indefendible.

Un cineasta de Cuba realizó un documental sobre Fito Páez y su historia en la isla. Además de las cuestiones meramente musicales y culturales vinculadas a la obra del artista y sus recitales allí, la producción recoge varias entrevistas con el músico. A lo largo de estas conversaciones, Páez tuvo dos apreciaciones que el régimen comunista consideró inaceptables: dudar del supuesto accidente que terminó con la vida de Camilo Cienfuegos y manifestarse en contra de los fusilamientos a los disidentes que buscaban escapar de Cuba.

En un primer momento, el régimen decidió censurar la película y no fue presentada en el cine donde iba a proyectarse. Para evitar los cuestionamientos sobre la evidente censura, finalmente lo transmitieron por televisión (sin el permiso de los realizadores), con un panel de opinólogos oficialistas que dieron su parecer sin nadie presente para abrir la discusión. Allí dijeron que el cantautor argentino había sido “manipulado” para decir lo que quedó en la producción, lo que enfureció a Páez, que terminó arremetiendo contra el régimen comunista.

En las últimas horas, el músico rosarino brindó una interesante entrevista donde dio su parecer sobre todo esto. Aclaró que es “amigo” del pueblo cubano, pero no de los “burócratas”, que no representan a la ciudadanía. También lamentó que el régimen se maneje entre la censura y el autoritarismo, pero reconoció que de esa manera se hacen las cosas en la isla.

Como si fuera poco, afirmó que el sistema “fracasó” y pidió dejar de echarle la culpa a los Estados Unidos por los desastres económicos que padece el país. Páez, que está en su momento de mayor popularidad mundial luego de la biopic “El amor después del amor”, aseguró que el sistema cubano se sustenta también en el “ego” de mucha gente que terminó atrapada en “una enredadera” ideológica, que no quiere ni puede reconocer el desastre que generó el comunismo.

En esta entrevista, que fue celebrada y cuestionada por los argentinos según su perspectiva política, el compositor dijo que el gobierno de Cuba le “faltó el respeto”, que él tiene sus propias opiniones y que no es una persona “manipulable” y que el régimen se maneja de forma infantil ante los conflictos.