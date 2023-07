No hay dudas de que The World’s Best Vineyards brinda un importante ranking que puede llegar a influir en las preferencias de los consumidores del siempre creciente mercado del vino. Sus listados y argumentos llegan a los principales medios del mundo, potenciando exponencialmente la publicidad de algunos vinos y bodegas. Claro que hay marcas que no necesitan mucha difusión, pero mal no vienen estos reconocimientos. Este es el caso de la argentina Catena Zapata, que fue reconocida, nada más y nada menos que como la bodega con el mejor viñedo del mundo.

Pero, además de esta empresa de referencia del sector, el top 50 del ranking trajo otras buenas noticias para los vinos argentinos. Hay seis marcas en toda la lista y tres en los primeros diez puestos. Diamandes se encuentra en el 48, la salteña Colomé en el 24, Durigutti en el 13, El Enemigo en el 10, pegado a Salentein que quedó en la novena posición. Como dijimos, el oro de la cima absoluta fue para Catena, que este año tiene como escolta a la española Marqués de Riscal, reconocida como la bodega con el mejor viñedo europeo.

Compartimos algunas sugerencias de las bodegas argentinas incluidas en la lista de los mejores viñedos este año, elaborada por la World’s Best Vineyards, en la que resaltan Catena Zapata, Salentein y El Enemigo, del reconocido y multipremiado Alejandro Vigil.

No hay que pagar fortunas por un gran vino argentino

Las tres líneas más económicas de Catena Zapata, que se encuentran por debajo de los diez dólares en el mercado local, son excelentes vinos que no desilusionan jamás. El Nicasia tinto, que ofrece dos blends, uno con base de Malbec y otro con Cabernet Franc, es una opción perfecta para cualquier plato de bodegón argentino. Excelente relación precio-calidad para un vino compatible con todos los paladares y preferencias. En las primeras gamas de Catena le sigue el Saint Felicien, que ofrece un Cabernet Sauvignon que no le cabe otro rótulo que “rico”. Los cortes de la línea DV Catena también son óptimos en cuanto a precio calidad y aptos para los diversos paladares. Pero a partir de este peldaño, el producto es más delicado y sofisticado, por lo que hay que comenzar a pensar mejor los maridajes.

¿Primus inter pares?

Salentein, novena en el listado que hoy es noticia en Argentina, tiene en su gama media uno de los mejores malbec del país: el Primus. Sus 12 meses de barrica le dan el cuerpo de los buenos vinos reserva, pero junto con la estructura está la complejidad y las diversas notas que aportan tanto la fruta como su proceso en la bodega. Un vino para disfrutar a la temperatura adecuada que, aunque sale algunos pesos más, tampoco es prohibitivo para consumir de vez en cuando.

El primer Cabernet Franc 100 puntos de América Latina

“Es impresionante cómo este vino, de una parcela de una hectárea y media en Gualtallary, entrega la frescura nerviosa y la tensión mineral de los suelos complejos y ricos en carbonato de calcio del viñedo. Es deliciosamente austero y texturizado con taninos harinosos y calcáreos que se disuelven en el paladar, destacando la pureza que viene con la cosecha 2019, seca y moderadamente fresca. Muchos enólogos mendocinos lo consideran uno de los mejores años de la última década”.

Con este comentario, James Suckling le otorgó al Cabernet Franc de El gran enemigo los deseados “100 puntos”. Se trata de la segunda vez que el enólogo Alejandro Vigil obtiene esta máxima condecoración. Como indica la publicación de Suckling, se trata de un vino muy bien hecho, donde se expresan de igual manera y en su máxima expresión la variedad, el terruño y la mano del creador. Un Cabernet Franc que todos los amantes de la cepa en el mundo deberían probar alguna vez.