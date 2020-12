No digo que sean los “mejores”, ya que nunca me sentí identificado con las listas de “tops” que publican los grandes sommeliers. Por ejemplo, en la reciente enumeración de los cien mejores vinos argentinos elaborada por el prestigioso especialista británico Tim Atkin, no encuentro más de diez que me hayan cautivado y no más de veinte que usualmente recomiende. Todos son de gran calidad, claro. Pero hace falta más para que la magia ocurra. Mis preferidos no están allí. Por supuesto, como todo depende de la subjetividad, acá puede que no estén los “mejores” para otros, pero, sin dudas, los de esta lista son imperdibles, y, de nuevo, de los mejores, para mí.

Arranquemos por el Sur

En la Patagonia argentina la bodega Patritti tiene grandes creaciones. Si su nombre aparece en alguna carta, por favor recordar que es garantía de calidad. Todos sus varietales son ricos y no conozco a nadie a quien no le hayan gustado. El que recomendamos aquí es el “Sangre Azul” de la línea “Primogénito” en su versión Merlot. Aunque los vinos de alta gama pueden servirse entre 16 y 18 grados, éste va mejor más fresquito. Si están acostumbrados al Malbec mendocino, sepan que otras latitudes también pueden brindar opciones. Hay que animarse a probar.

Torrontés: patrimonio nacional

Aunque el mundo lo asocia con Argentina, lo cierto es que el Malbec, como Carlos Gardel, llegó desde Francia, casi en el anonimato, para triunfar en este suelo. Claro que la cepa tradicional es motivo de orgullo nacional, pero es «hija adoptiva» (sin que esto implique menospreciarla). El que sí es enteramente propio de esta tierra, y que no se consigue en otro lado, es el blanco Torrontés. Crece en varias provincias como Río Negro, La Rioja y Salta, de donde procede nuestra recomendación: “Tapao del Cese Torrontés Tardío”. Como todos los “tardíos” es un vino dulce, ya que se cosecha hacia el final de la temporada, cuando la uva tiene mayor concentración de azúcar. Se toma bien frío y es ideal para acompañar sushi. El “Tapao” salteño también tiene dos increíbles reservas de sus varietales Malbec y Cabernet Sauvignon.

El vino no es “cosa de hombres”

Son muy pocas las botellas que, promediando su contenido, me hayan motivado a investigar desesperadamente acerca del creador responsable de ese momento mágico. Eso me pasó con el «Trinità» de Piatelli, bodega que trabaja en Mendoza y Salta. No tendría que haberme llamado la atención que la responsable de ese amor «a primer trago» fuera una enóloga. Valeria Antolín y su talento demuestran que la “igualdad”, para ciertas mujeres, es incluso poca cosa. Este blend imperdible, que contiene Malbec, Cabernet Sauvignon y Merlot, tiene una delicadeza, una sutileza, un encanto y una complejidad que, siendo honestos, difícilmente podría haber sido creado por un varón. Ideal para los que piensan, equivocadamente, que los “toques femeninos” de la vida connotan fragilidad o debilidad. A la hora de las grandes creaciones vemos que lo delicado puede ir de la mano de la personalidad y la fuerza sin ningún inconveniente.

Piatelli también ofrece un “Malbec Gran Reserva” que tiene un merecido lugar en esta lista y probablemente, sea de lo mejor en relación precio-calidad en el país. A ese valor no se consigue nada parecido.

Un secreto cada vez menos guardado

Si hay un arma secreta en el mundo del vino argentino es el blend orgánico “Doña Silvina”. Pocos lo conocen, pero los que lo probaron coinciden en que es un gol de media cancha. De la bodega Krontiras de Luján de Cuyo, esta maravilla está hecha de Malbec y Aglianico. Esta última variedad, originaria de Grecia y no tan conocida en Argentina, se cultiva mucho en el Sur de Italia. Aunque no aparece en la mayoría de las cartas de los restoranes ni se encuentra en todas las vinerías, el “boca en boca” hace lo suyo y la “Doña” puede aparecer en cualquier momento. Si la ves, no lo dudes. Si existe posibilidad de stock, la calidad en relación al precio invita a llevarse más de una botella.

El blanco que canta como negro

Todos tenemos prejuicios en la vida. El “Apartado Gran Chardonnay” de Rutini Wines es para los que piensan que un vino blanco no puede ofrecer una experiencia comparable a la de un tinto. La crianza en roble francés de primer y segundo uso le aporta complejidad y profundidad a este vino al punto que no tiene absolutamente nada que envidiarle al tinto tradicional. Es más, es muy difícil encontrar un tinto que le pueda hacer competencia a esta maravilla de un dorado de ensueño, nariz perfecta y notas justas de frutas tropicales y miel. La untuosidad única de este vino hace que se pueda disfrutar sin nada más. Es el aperitivo, el plato principal y el postre. ¿Es barato? No, pero en alguna oportunidad habrás gastado ese dinero para un tinto. Dejá de lado el prejuicio y compralo.

Un vino inolvidable

El «Tinamú» de bodega Las Perdices es un blend donde prima el Malbec, acompañado por Cabernet Sauvignon, Petit Verdot y un toquecito de Tannat. La madera juega un rol fundamental en este vino perfecto, al que no le sobra ni le falta nada. Los dos años de roble francés le proporcionan la delicadeza justa, que se complementa con la fuerza del roble americano. Después de esos 24 meses de magia en barricas, siguen otros 12 de estiba en botella antes de salir a la calle. Sin dudas es uno de mis preferidos a nivel mundial, pero lo mejor que tengo para decir del Tinamú no es de mi autoría. “Es un vino que recuerdo”, escuché decir una vez sobre este «tope de gama» de Perdices. Generar eso no es nada sencillo y el maestro Juan Carlos Muñoz lo logra con creces.

Al que le gusten los vinos con buena madera, al punto de lograr épicas notas de café, tabaco y chocolate, tiene que probar los vinos de Las Perdices.

Como un beso mágico

El ”Nicolás Catena Zapata” de Alejandro Vigil tiene todo lo que se necesita para inmortalizar un instante. Yo lo elegí por primera vez al borde de la cordillera, en un marco inolvidable. El momento fue algo excéntrico, pero creo que fue uno de mis mayores aciertos en los últimos tiempos. Había elegido otra botella que no cumplió completamente con las expectativas y, en una actitud que no se condecía con mi ingreso y patrimonio, pedí que se la llevasen para traerme en cambio algo que me hiciera plenamente feliz. Como reza un apropiado cartel en la parrilla Don Julio de Buenos Aires, que dicho sea de paso tiene una de las mejores cavas del país, “la vida es muy corta para tomar vinos malos”. En un lugar con semejante carta de vinos ese anuncio debería ser ilegal. Como dice Arjona, incentiva de la peor manera a mirar solamente “el lado izquierdo del menú”.

Esta joya de Catena es la analogía de un beso perfecto: el romance lo pone la calidad que le brindan las mejores uvas de cuatro viñedos mendocinos y la intensidad la aporta el Cabernet Sauvignon, que prima en un 78 %. Pero también hay que sumarle lo dulce y carnoso del tradicional Malbec argentino: la ternura que pone broche a la magia. La delicadeza y complejidad aportada por los 24 meses en barrica francesa de primer uso, le dan el marco perfecto a esos sorbos que son como besos ideales, de labios hechos a la medida de los tuyos.

El “uno” y el digno y excepcional consuelo para su ausencia

La línea de Rutini Wines de Bodega La Rural es sinónimo de garantía. Como dice su winemaker estrella, el gran, único e incomparable Mariano Di Paola, “el consumidor apuesta a lo seguro”. Y lo que lleve su nombre y sello será siempre de calidad. Si llego a sufrir una condena a muerte en algún lugar con pena capital y tengo un último deseo disponible, al menos tengo el consuelo de no tener mucho que pensar para decidir. Nadie que disfrute del buen vino debería pasar por esta vida sin tomar al menos una vez un «Felipe Rutini».

Aunque me atreví a comentar alguno antes de comenzar con mis estudios formales de sommelier, la verdad es que hoy ya no me animo. A quien no lo haya probado solamente puedo anticiparle que no estamos hablando de un vino. El Felipe es «otra cosa.» Merece otra categoría: la de las mejores cosas que le pueden pasar a uno en la vida. No hablemos de precios ahora. Digamos que es una experiencia que merece ser vivida.

Consejos para lidiar con el rey: bajar la temperatura apenas por debajo de los 16 grados para que esté a punto caramelo (17 o 18), luego de al menos media hora de decanter. No pensarlo para una gran comida, porque no hay banquete que le haga justicia y cualquier cosa que le modifique el gusto es un pecado. A lo sumo algún queso con identidad, pero no demasiado invasivo. Unos frutos secos, un bife de chorizo o un corte de lomo sin guarnición. Ni papas fritas, ni ensalada. La estrella máxima está en la copa y no admite excesos de grasa o condimentos. Puede sobrevivir al postre si hay un gran chocolate pero, por favor, no sea ridículo: no prenda un cigarro con este vino. Aunque su cabeza le indique que «queda bien» y nadie perciba el sacrilegio, sus papilas gustativas percibirán que es un idiota.

Liquidarse una botella en soledad siempre es una buena opción. Como dijimos que no es un vino tradicional, la resaca (si se puede llamar así) tampoco lo es. Lejos del dolor de cabeza y el malestar producido por irresponsables abusos de bebidas mediocres, la mañana siguiente a la experiencia Felipe aporta una vivencia muy diferente: relajación, paz y plenitud.

Nota al pie: no se lave los dientes. Váyase a dormir con el gustito, hágame caso.

Por cuestión de restricción presupuestaria, este vino es algo prohibitivo, al menos para la cotidianeidad de la mayoría de los mortales. Sin embargo, la bodega tiene algo más accesible que no deja de ser extraordinario. Es el «Encuentro Gran Reserva 7 Vineyards». Hay que saber mucho para combinar a la perfección dos cortes diferentes de Malbec, dos de Merlot, Cabernet Franc y Sauvignon y Petit Verdot. Di Paola sabe. Si encuentran una botella 2009, no lo duden. Me lo van a agradecer.