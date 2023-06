Los armados para la interna de Juntos por el Cambio van tomando forma. Finalmente, los dirigentes radicales y peronistas van declinando en sus aspiraciones de máxima y todo parece indicar que finalmente será un duelo entre los dirigentes del PRO. Sin embargo, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta se rodean de los dirigentes provenientes de los partidos tradicionales para garantizar la territorialidad que les permita garantizar la seguridad del comicio en todo el país.

Hasta hace unos días, Luis Petri era candidato a gobernador por Mendoza y Gerardo Morales, como Miguel Ángel Pichetto lo eran a la presidencia de la nación. Sin embargo, ya todos están detrás de los dos pesos pesados que dirimirán la interna de Juntos por el Cambio.

El mendocino Petri, que a pesar de haber perdido las primarias para la gobernación en su provincia, hizo una excelente elección, por lo que el exdiputado levantó sus acciones. Proveniente de la Unión Cívica Radical, Petri tiene un perfil “duro” que combina con el tono de campaña que quiere Patricia Bullrich. Recordemos que la exministra tiene como slogan, para diferenciarse del perfil dialoguista de Larreta, que serán el cambio “o no serán nada”. Recientemente, el dirigente de la UCR aseguró que el peronismo ya no representa a los trabajadores, sino a la “Argentina planera”. Entre las prioridades que Petri mencionó en su campaña a gobernador por Mendoza, siempre destacó la necesidad de “bajar el gasto” e “impulsar el empleo privado”. A pesar de no estar todavía instalado a nivel nacional, Bullrich apuesta a su figura, perfil y discurso.

Por su parte, el intendente capitalino se juega por una movida distinta. Más tradicional y conservadora. Aunque no está confirmado, todo parece indicar que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, será su compañero de fórmula. El anuncio podría llegar en cualquier momento. Aunque el dirigente del radicalismo no midió mucho en las encuestas nacionales, Larreta apuesta a cohesionar al centenario partido detrás de su candidatura a lo largo y ancho del país.

En la provincia de Buenos Aires, el jefe de Gobierno porteño también apostó por la territorialidad y el aparato, pero en este caso de un hombre histórico del peronismo. Miguel Ángel Pichetto finalmente será el que encabece la lista de diputados nacionales en el complicado territorio bonaerense. Aunque se lo veía más cerca de Mauricio Macri (que simpatiza más con la candidatura de Bullrich) y su discurso parece más parecido al de la exministra, Pichetto tiene buen diálogo con todos los miembros de la coalición. Su acompañamiento al espacio de Larreta, aunque puede contribuir con el desempeño de algún aparato peronista el día de los comicios, parece ser meramente electoral. De imponerse otra facción de la coalición, el exsenador se acomodaría sin inconvenientes al esquema de poder, como lo hizo toda la vida.