Para dos de los presidenciables argentinos, las épocas de las campañas con ideas y plataformas políticas quedaron en el pasado. Eduardo ‘Wado’ de Pedro y Horacio Rodríguez Larreta buscan posicionarse de cara a las primarias con insólitos videos, carentes de cualquier contenido. Aunque los lanzamientos del ministro del Interior y del jefe de Gobierno porteño fueron absolutamente repudiados, habrá que ver como reacciona el electorado ante estas insólitas producciones propagadas en las redes sociales.

Por el lado del intendente capitalino, el cierre de listas viene bastante movido. El intento a último momento de sumar al peronismo cordobés dentro de Juntos por el Cambio le generó duras críticas, por lo que Rodríguez Larreta decidió optar por difundir algo que cambie un poco de tema. Aunque sí lo logró en parte con su video en “terapia”, los medios de comunicación también fulminaron al precandidato del PRO.

En lo que simula una “cámara oculta” durante una sesión de psicoanálisis, Larreta se deja ver descontracturado, como para mostrar algo distinto a su imagen impostada permanentemente. En los dos minutos del clip audiovisual, el precandidato presidencial insiste con la idea del faro como guía del video de su lanzamiento de campaña, bromea con el mote de “sombrilla” que le puso Carlos Maslatón, desafía a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich y hace referencia a su pelada, para decir que no tiene complejos con Javier Milei.

No es claro el target group de este mensaje (ya que no convenció a nadie), pero es sabido que Larreta no se mueve sin estos estudios. Por lo pronto, lo único que se saca en claro es que su discurso vacío del “plan integral” para Argentina ―del que no menciona nada― no estaría funcionando, por lo que el jefe de Gobierno estaría intentando con otro programa de comunicación.

Nos entraron a casa los asesores de imagen de Rodriguez Larreta, pero por suerte a nosotros no nos pasó nada. Lo material se recupera, gente. pic.twitter.com/gItmNSxAON — Malcom Gomez (@malcomgomez) June 12, 2023

Aunque el PRO ha sido señalado históricamente como el partido frívolo, el kirchnerismo (desesperado, teniendo las encuestas en contra y con un candidato todavía no muy conocido) ahora también parece comenzar a transitar ese camino. El ministro Eduardo ‘Wado’ de Pedro, postulante presidencial impulsado por Cristina Fernández de Kirchner, lanzó un video junto a Esteban Lamothe, actor argentino de supuesto parecido con el actual titular de la cartera de seguridad ciudadana.

Ambos sentados con el mismo traje, mantienen una insólita y poco divertida conversación, donde confunden los roles y el político le pregunta al artista si finalmente será candidato en las elecciones. Lo cierto es que no se rió absolutamente nadie y solamente el kirchnerismo fanático festejó la proliferación de este material tan insalubre en las redes sociales. Triste final para el espacio político que se las daba de “intelectual” ante la supuesta frivolidad del macrismo.

Por ahora, a dos meses de las primarias, ‘Wado’ de Pedro y Rodríguez Larreta parece que no tienen demasiado para argumentar o compatir. En realidad, uno no puede decir lo que piensa, debido a que representa al kirchnerismo más duro y el otro carece por completo de plan, ya que es respaldado por una coalición absolutamente heterodoxa y diversa, que no podría ponerse de acuerdo en ninguna hoja de ruta ni programa de reformas.