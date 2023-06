Luego de una jornada electoral como la de este domingo, oficialismo y oposición buscan acomodar los resultados para perfilarse de cara a las primarias de agosto. Todos tienen algo para celebrar, pero si uno recolecta lo que sucedió en Corrientes, San Luis, Mendoza y Tucumán, el kirchnerismo debería estar más que preocupado de cara a las presidenciales. El único resultado al que el peronismo puede subirse es la victoria tucumana de Osvaldo Jaldo, que llegó a la gobernación superando el 58 % de los votos, en el marco de un resultado predecible. Los otros comicios deberían dejarle preocupación al Frente de Todos.

En la provincia de Corrientes, ECO (la versión local de Juntos por el Cambio) se impuso cómodamente en las legislativas locales. En Senadores, la alianza del PRO y el radicalismo obtuvo el 66,87 % de los votos, contra el 26,52 % del kirchnerismo. En la Cámara de Diputados provincial, JxC se llevó el 66,98 %, mientras que el Frente de Todos, 26,4 2%. Una paliza de 40 puntos de diferencia en favor del espacio político que lidera en Corrientes el gobernador Gustavo Valdés.

En San Luis, por primera vez en varias décadas los hermanos Rodríguez Saa no fueron de la partida. Sin embargo, el gobernador Alberto apostó por un frente peronista vinculado al gobierno nacional, mientras que el senador Adolfo respaldó a Cladio Poggi, que buscaba el batacazo representando a Juntos por el Cambio. Bajo el lema “Cambia San Luis”, la oposición se impuso con el 53% de los votos, mientras que el oficialismo no pudo superar los 45 puntos. Desde sus redes sociales, Macri felicitó a Poggi por la “histórica elección”.

Felicitaciones Claudio Poggi en San Luis por tu histórica elección! Felicitaciones Alfredo Cornejo por tu amplio triunfo en Mendoza! Y también, felicitaciones Gustavo Valdés por la gran elección legislativa en Corrientes! Paso a paso crece la esperanza. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 12, 2023

Mendoza, que celebró sus primarias para gobernador, dejó probablemente la preocupación más importante para el Frente de Todos. A pesar de haber presentado cuatro candidatos, el frente Elegí Mendoza terminó tercero, luego de Juntos por el Cambio y Omar De Marchi. La versión de JxC mendocina, se impuso con el radical Alfredo Cornejo, pero por ahora el final es abierto. Es que su competidor interno, Luis Petri, hizo una buena elección con casi 18 % y la UCR no tiene garantizado esos votos, que podrían ir a De Marchi en la definitiva. Lo que sí está claro en la provincia del vino es que el kirchnerismo no tiene ninguna posibilidad. Entre todos sus candidatos no pudieron romper el techo del 17 %, por lo que seguramente vuelvan a terminar terceros, siendo meros testigos de la elección definitiva entre Cornejo y De Marchi.

Aunque el kirchnerismo hoy ponga el foco en Tucumán, lo cierto es que cuando se mira el mapa completo de las elecciones provinciales en Argentina, el oficialismo se muestra vulnerable y con pocas posibilidades de retener el poder. A pesar del panorama adverso, Eduardo “Wado” de Pedro, Daniel Scioli y Sergio Massa luchan por la candidatura oficialista y por ahora el Frente de Todos iría a una primaria, en lo que podría ser la presidencial más complicada de la historia del peronismo.