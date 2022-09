En Juntos por el Cambio ya hay varios anotados para suceder a Alberto Fernández en la Casa Rosada. Aunque el misterio sobre un eventual Mauricio Macri como candidato sigue sin revelarse, el expresidente ya reconoció que no todo le da lo mismo dentro de la coalición. También manifestó que, compita o no, puede llegar el momento en que decida brindar un apoyo explícito para algún dirigente del frente que comparte con la Unión Cívica Radical.

“Es una decisión que no he podido tomar. Ya fui presidente y estoy muy agradecido con los argentinos”, respondió a un medio español cuando le preguntaron sobre la posibilidad de una nueva candidatura para el Poder Ejecutivo el año próximo. “Hoy me siento muy cómodo apoyando a los buenos dirigentes que tenemos”, señaló.

Hace unos días, consultado sobre si había cuórum dentro de JxC para hacer las reformas de fondo que hoy propone, Macri reconoció que “algún espacio” podría oponerse. Lo denominó “populismo light” y dijo que, llegado el caso, tendrán que dirimir la candidatura y el programa en una interna. Con respecto a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que serían en agosto, el kirchnerismo pretende eliminarlas para complicar al frente opositor, que deberá sí o sí pasar por una elección interna antes de la primera vuelta oficial. En este sentido, el expresidente dijo que, de hacer falta, se hará una primaria abierta de forma privada, como se hacía antes de la implementación de las PASO.

Por ahora, ante la insistencia de los periodistas sobre su futuro, Macri responde “con el cassette”, como se dice en la jerga futbolística cuando se quiere salir del paso. “No me he anotado y sí, por supuesto, siento un enorme compromiso con mi país y con ese 41 % que resistió estoicamente hasta el final de nuestro mandato y que hoy se ha incrementado”, responde ambiguamente por estos días.

En lo que sí pretende mostrar claridad, firmeza y seguridad es en el optimismo que tiene para la competencia contra el kirchnerismo en 2023: «El populismo se acabó. El año que viene gobierna la oposición», aseguró.

Lo que Macri no dice en público

Aunque no lo reconoce frente a las cámaras, es sabido que, de los candidatos de su partido (PRO), con la única que está en sintonía es con la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Muchos allegados al exmandatario aseguran que la relación con el intendente porteño, Horacio Rodríguez Larreta, está quebrada hace años. Siguiendo esta tesis, tendría sentido la permanente actitud de Macri de mencionar a María Eugenia Vidal como otra eventual precandidata. No porque tenga demasiada sintonía ideológica (ya que representa al sector de las “palomas”, como Larreta), sino justamente para abrirle un foco de competencia al intendente.

Con respecto a los eventuales candidatos de la Unión Cívica Radical, ahí ya no hay puntos de encuentro con el pensamiento y el proyecto de Mauricio Macri. Seguramente, cuando el expresidente habla del “populismo light” de Juntos por el Cambio, está pensando en dirigentes como Morales, Manes o Lousteau.

“Mi trabajo es hoy ayudarlos a crecer, y si veo que al final del camino uno garantiza el cambio y el otro no, yo voy a jugar”, señaló. Que tiene ganas de revancha y que sueña con su “segundo tiempo”, no es ningún secreto.