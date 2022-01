La situación era crítica. Es que la paciente tenía una complicación respiratoria crónica vinculada a un caso serio de asma, por lo que las dos dosis contra el coronavirus hicieron poco o nada. Mónica Almeida, nacida en Portugal hace 37 años y actualmente enfermera residente del Reino Unido, estaba, como se dice, “más cerca del arpa que de la guitarra”. La desesperación del equipo médico hizo que se probara un tratamiento absolutamente experimental con viagra que funcionó de maravillas ante el caso en cuestión.

Lo cierto es que si analizamos lo que produce la droga vemos que no se trató de ningún milagro, sino de ciencia y sentido común. Los médicos necesitaban que la enfermera, que se encontraba en coma desde el 16 de noviembre, dilatara sus vasos sanguíneos para abrir las vías respiratorias. Y lo que hace el sildenafil es, justamente, darle una respuesta a los hombres que tienen problemas eréctiles de origen vascular. El aumento del flujo sanguíneo impulsado por la famosa pastilla azul, que al 80 % de los varones con problemas sexuales los ayuda a conseguir y mantener el pene erecto a la hora del coito, sacó del coma y prácticamente resucitó a Almeida en una semana.

La pesadilla de Mónica comenzó el 31 de octubre cuando dio positivo ante el test de PCR. Como muchos pacientes, perdió el gusto y el olfato, pero al cuarto día el cuadro se complicó y empezó a toser sangre. El 9 de noviembre fue internada y ocho días después el equipo médico decidió ponerla en coma, luego que la enfermera no pudiera recuperarse con los protocolos aplicados vigentes.

Tras el éxito del tratamiento alternativo, Almeida no pudo creer lo que sus colegas enfermeros le contaron. “Pensé que estaban bromeando, pero no. Me dijeron que había recibido una gran dosis de viagra”, comentó la paciente prácticamente luego de 28 días de coma. Recuperada, Almeida ya se encuentra en su domicilio junto a su familia.

El caso, que ya se estudia en detalle alrededor del mundo, tuvo lugar luego de una comentada publicación en la revista especializada Nature Aging por parte de un grupo de médicos de la Clínica Cleveland. Ellos presentaron un informe que asegura que la aplicación del sildenafil podría hacer un aporte fundamental en la lucha contra el Alzheimer, tanto en pacientes enfermos como para tratamiento preventivo.