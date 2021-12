No es la primera vez que de los labios de José Luis Espert sale la idea de “rebelión fiscal”. Hace un año, luego de su primera candidatura presidencial, el economista participó de un programa televisivo donde señaló que no era viable seguir pagando la excesiva presión fiscal argentina. Hoy, desde su banca de diputado nacional, el referente de Avanza Libertad sigue diciendo exactamente lo mismo.

Ante la debacle en la opinión pública del espacio de Juntos por el Cambio, luego de los faltazos en diputados y el acuerdo con el kirchnerismo para las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires, las acciones de Espert y de Javier Milei suben exponencialmente. En las redes sociales, se leen comentarios de votantes macristas arrepentidos, que reconocen que a partir de ahora respaldarán a los referentes libertarios.

Este crecimiento de los diputados liberales, que no se mueven un ápice de los principios que los llevaron al parlamento, parece que pone nervioso al kirchnerismo, que por primera vez ve que en el escenario político sus ideas son cuestionadas, sobre todo desde lo moral.

En este sentido, el albertista Leandro Santoro le recordó a Espert su condición de legislador y le manifestó que ya no es más “un comentarista”. La respuesta del economista no tardó en llegar: dijo que no se arrepiente de lo que dijo y que lo piensa mantener. “Si quieren sancióneme o échenme de la Cámara”, aseguró.

¿Rebelión fiscal? Sr @jlespert ud. ya no es más un comentarista, es un diputado nacional y el parlamento acaba de sancionar una ley legítimamente. A ud puede no gustarle, incluso parecerle injusta, pero si está dentro del sistema democrático debe respetar las reglas de juego. https://t.co/0XwM1ue0X1 — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) December 29, 2021

Sin embargo, con el debate encendido en los medios y en las redes sociales, otros diputados de la oposición salieron a respaldar al economista. Francisco Sánchez, legislador del PRO, señaló: “Y sí, tiene razón Espert”. Santoro no tardó en salir a cuestionarlo a él también. “Son dos irresponsables”, aseguró desde su cuenta de Twitter.

Ya somos dos diputados nacionales! ¿Otro dipu con las bolas bien puestas? https://t.co/u1d5NTIdtS — José Luis Espert (@jlespert) December 30, 2021

Victoria Villarruel, compañera de bancada de Javier Milei, también salió a respaldar a Espert y aseguró que trabajará desde el Congreso para liberal a los argentinos «de todas las leyes injustas e inmorales». Es la primera vez que el kirchnerismo tiene que lidiar con estos planteos desde el parlamento…y está muy nervioso.