Justo lo que necesita Argentina. En un momento donde una ínfima crisis de confianza puede terminar de arrastrar a la golpeada economía nacional, un legislador kirchnerista no tuvo mejor idea que proponer nacionalizar los depósitos bancarios para generar una supuesta “reactivación”. Se trata del diputado jujeño José Luis Martiarena, que ni siquiera tuvo el respaldo de sus pares del bloque populista.

Desde la cuenta oficial del Frente de Todos, el espacio oficialista aclaró que la iniciativa del diputado nacional que propone la nacionalización de los depósitos bancarios “no cuenta con el aval de las presidencias de la Honorable Cámara de Diputados y el bloque. Es la iniciativa de un diputado sobre 117 y no es acompañado por quienes forman parte del oficialismo”.

Para Martiarena, el Estado “debe controlar la economia y no ser rehen de sectores financieros”. Sin medias tintas, el diputado escribió en su cuenta de Twitter: “Propongo la nacionalización de depositos bancarios para proteger los ahorros y recuperar el crédito regionalizado para la reactivacion económica”. Lógicamente, la iniciativa, absolutamente violatoria de la Constitución Nacional y el derecho de propiedad, tuvo críticas instantáneas de todos los sectores políticos.

Desde el bloque del oficialismo reconocieron a la prensa que se vieron profundamente sorprendidos por la iniciativa, plasmada en un proyecto de 17 páginas, que no fue ni conversada, ni anunciada ni discutida con nadie del espacio político. Por estas horas, los referentes de la bancada liderada por Máximo Kirchner, se encuentran cuestionando en privado al legislador, por considerar que su delirante iniciativa perjudica la estrategia oficial desesperada, que busca remontar el panorama electoral en todo el país, luego de la estrepitosa caída que sufrió el kirchnerismo en las PASO. La oposición, lógicamente agradecida.

"El Estado debe controlar la economia y no ser rehen de Sectores Financieros. Propongo la Nacionalización de Depositos Bancarios para proteger los ahorros y recuperar el credito regionalizado para la Reactivacion Economica. — Jose Luis Martiarena (@MartiarenaJoseL) September 29, 2021

La problemática jujeña

El proyecto de Martiarena no fue el único dolor de cabeza “made in Jujuy” y de fuego amigo de esta semana. La dirigente piquetera Milagro Sala, que sigue detenida por múltiples causas y condenas, volvió a arremeter contra el Gobierno por la falta de ayuda en su causa. Ella considera que es una presa política de los días del macrismo y del gobernador de Cambiemos, Gerardo Morales, y critica a su propio espacio por soltarle la mano. Mientras otros referentes kirchneristas, a pesar de no poder volver a ocupar cargos públicos, ya salieron en libertad, Sala todavía sigue privada de la misma. Morales ya dijo que prefiere que le “peguen un tiro” antes de ser cómplice de la liberación de Sala.

“No entiendo qué es lo pasa en el país, y eso que he militado mucho tiempo. Veo que quizás se van a solidarizar con los presos políticos de otros países, pero nosotros seguimos presos acá”, señaló desde un evento virtual la referente del kirchnerismo duro. «El gobierno nacional y popular va a cumplir dos años en diciembre, y quien te habla va a cumplir seis años de detención en enero. Yo no sé qué hace Alberto Fernández”, reclamó.