Alfredo Casero es uno de los referentes del mundo artístico que más ha criticado al kirchnerismo. El actor, cómico y músico no ha tenido reparos en apoyar a Mauricio Macri y enfrentar en duros términos al peronismo, a pesar de las críticas de muchos colegas vinculados a espacios más “progresistas”. Sin embargo, en víspera de las primarias correspondientes a las elecciones legislativas, Casero dejó un mensaje en sus redes sociales y sus seguidores no dudaron en interpretar un apoyo al economista libertario Javier Milei.

Desde su cuenta de Twitter, sin nombrar a nadie, el actor dijo: “Yo no digo que sea presidente. Pero puede ser un gran diputado”. Al instante, sus seguidores comenzaron a discutir el comentario, pero ni uno dudó el destinatario del mensaje. Todos interpretaron que Casero hizo referencia al candidato a primer diputado nacional del frente “La libertad avanza” en la Ciudad de Buenos Aires. Algunos usuarios criticaron el supuesto apoyo, otros lo celebraron y, a su vez, compartieron que el perfil del candidato sería ideal para una función legislativa.

El frente que lleva la candidatura de Javier Milei en la Ciudad está conformado por Unite, Nos, el MID, Integrar, Movimiento de Jubilados y Juventud, Valores para mí país, la fracción de la UCEDE enfrentada con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y el Partido Libertario. Esta nueva agrupación política, formada en su mayoría por jóvenes liberales, este fin de semana —en un hecho virtuoso y, lamentablemente inusual para la política argentina— tuvo un elecciones internas con sus afiliados en CABA para elegir sus postulantes que irán a las listas del frente.

La renuncia de Patricia Bullrich, que finalmente no será candidata, generó un revuelo en el electorado natural del PRO. Muchos votantes del macrismo incluso cuestionaron abiertamente a María Eugenia Vidal y a Rodríguez Larreta, a los que acusaron de armar una lista de candidatos no representativos del espacio. La opción de la lista interna liderada por Ricardo López Murphy y la propuesta “por afuera” de Javier Milei, será sin dudas del agrado de una porción importante del electorado, que pensaba votar a la exministra de Seguridad de Cambiemos. Además, Bullrich tiene una buena relación personal con ambos, por lo que seguramente no se verá de su parte ningún ataque para los economistas liberales en la campaña.