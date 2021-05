Luis Oscar Chocobar, el policía que mató a un delincuente de 18 años en diciembre de 2017 en el barrio porteño de La Boca, fue condenado a dos años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público. Aunque la condena no lo llevará a la cárcel, el oficial no podrá retomar su labor.

Juan Pablo Kukoc, que al momento de perder la vida tenía 18 años, había robado junto a un cómplice una cámara de fotos a un turista norteamericano, al que le dieron más de diez puñaladas en el pecho, solamente para sustraerle el aparato. Chocobar, al ver la víctima en el suelo sangrando y que el delincuente se daba a la fuga, dio la voz de alto. Sin embargo no hubo respuesta, por lo que decidió disparar. El policía abrió fuego de la cintura para abajo, según declaró en el juicio para no quitarle la vida, pero un proyectil que rebotó en el piso le causó la muerte al ladrón.

“Vi un grupo de personas cerca, una persona que parecía menor caminaba hacia mí, entonces cambié de rumbo y fui hacia un lugar más céntrico. Un mural de tango me llamó la atención cuando por detrás dos de ellos se acercaron de repente y me tomaron fuerte de los hombros. Me golpearon fuerte en los hombros y el pecho y tiraron de la correa de la cámara por sobre los hombros. Después me di cuenta de que era un ataque con cuchillos y entré en pánico”.

Frank Wolek salvó su vida de milagro gracias a la atención médica del Hospital Argerich. Desde los Estados Unidos respaldó al policía y pidió su absolución, pero el Tribunal Oral de Menores 2 de la Capital Federal lo encontró culpable del “delito de homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber”.

Chocobar no irá a prisión, ya que la condena en suspenso, menor a tres años y un día, le permitirá permanecer en libertad, siempre y cuando no acumule otra condena en su contra. Sus abogados aseguran que apelarán el fallo, al que consideraron injusto.

Un sector de la oposición respaldó al policía

Patricia Bullrich, que como ministra de Seguridad al momento del hecho defendió a Chocobar, hoy acompañó al condenado y aseguró que el fallo en primera instancia es una “injusticia”:

“Esta es una sentencia injusta. Se dijo que todo lo que había hecho el policía estaba bien y que en el último paso se equivocó. Los jueces tienen que mirar el conjunto de la situación. Chocobar se podría haber hecho el distraído, pero actuó como policía y lo condenan. Estas condenas paralizan a todos los policías del país. Hoy hay en Argentina 200 mil policías en actividad; todos van a pensar tres veces al enfrentarse a un delincuente si defender a un ciudadano o no hacer nada”, señaló la precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires.

En el mismo sentido se expresó el titular de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cronejo: “El fallo del caso Chocobar deja un poco más desprotegida a la sociedad. Hay que dotar a las fuerzas de seguridad con el respaldo que necesitan para ejercer su tarea. Prevenir y combatir el delito es su función, la delincuencia no puede tener más garantías que un servidor público”, manifestó el titular de la UCR.