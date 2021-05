El periodista de espectáculos Jorge Rial, que en los últimos años amplió su espectro laboral y comenzó a explorar también la comunicación política, dio un paso en falso. La opinión pública consideró que sus opiniones, conclusiones e interpretaciones de la realidad actual merecían ubicarlo en el casillero de “periodista kirchnerista”. Si bien los “comunicadores K” tienen su espacio, ya sea en los proyectos de esa orientación como Página 12, en los medios estatales y como panelistas, representando esa opinión en discusiones más amplias, Rial tenía un público más mainstream, general y poco ideologizado. Su platea, que lo acompañó en sinnúmero de proyectos previos, lo abandonó duramente en los últimos meses.

“Tv nostra”, su último programa, es un fracaso rotundo. Aunque el periodista convocó a un panel diverso, su rostro al frente del show pareciera generar el rechazo del control remoto nacional. Últimamente, el programa, en una de las pantallas más vistas de Argentina, no pasa los dos puntos. Actualmente es doblegado y duplicado en audiencia por sus competidores inmediatos en canales que miden menos que el suyo. Pareciera que el doble estándar con el que el comunicador juzgó el fracaso de Mauricio Macri, con quien fue lapidario, mientras se mostró mucho más contemplativo con el desastre peronista, le pasó factura. Aunque repite hasta el hartazgo que no es kirchnerista, el público argentino piensa distinto.

En las últimas horas, Rial, agobiado por el desastre que resultó su último emprendimiento, tuvo que dar el brazo a torcer y “blanquear” que se va a Miami a vacunarse, ya que no puede esperar más a la gestión que defendió desde la pantalla. Desde el inicio de la pandemia, el periodista fue uno de los más fervientes voceros del discurso oficial del “quedate en casa” y “no te salva el mercado, te salva el Estado”.

En una oportunidad, Rial llegó incluso a pedirle a sus colegas que “no les den pantalla” ni micrófono a los economistas liberales, a los que denominó como “tira bombas”, mientras defendía todas las iniciativas de Alberto Fernández y compañía.

«Harto de ver cómo se vacunan personas no esenciales y amigos del poder, decidí escuchar las razones y pedidos de mi familia. Soy de riesgo y mi condición cardíaca haría difícil el tránsito de la enfermedad”, escribió el periodista en las redes sociales. Ni siquiera se animó hacerse cargo él de la situación y puso a su círculo familiar como excusa. Triste.

Rial, que dijo que esto no era lo que él “quería”, pero que ya perdió la paciencia. “Me cuidé como pidieron. Me anoté como pidieron. Esperé como me pidieron. Tuve la paciencia de millones de argentinos. Pero ver esa actitud miserable y los pedidos de mi familia terminaron de convencerme”.

Efectivamente me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo la actitud soberbia de Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud. — JORGE RIAL (@rialjorge) May 14, 2021

Jorge, no te salva el Estado argentino manejado por el kirchnerismo, que vos defendiste de manera desmesurada. Te salva el sector privado, de Estados Unidos, que te va vacunar en una farmacia, con una dosis abastecida por la economía de mercado. Sería interesante que, en el camino a Ezeiza, se manifieste también contra la atrocidad legal que le impide a los particulares adquirir vacunas por afuera de las negociaciones estatales.

En las últimas semanas, el exfutbolista y director técnico Matías Almeyda, conmovido por la muerte de su padre por COVID-19, propuso pagar de su bolsillo la importación de vacunas para toda su ciudad (Azul, provincia de Buenos Aires). El gobernador kirchnerista, Axel Kicillof, se negó y lo mandó a leer la legislación vigente.

Rial, todos tenemos derecho a cambiar de opinión. Pero si lo hacés, hacelo bien y cuestioná este sistema nefasto, que priva de vacunas a los que no tienen tus recursos para viajar a los Estados Unidos para vacunarse. Sino, lo tuyo es el “sálvese quien pueda” que siempre criticaste desde tus programas.