Las elecciones de medio término en Estados Unidos pusieron en la mira a Sam Bankman-Fried, el director ejecutivo de la plataforma de criptomonedas FTX, ya que con su quiebra, el Partido Demócrata perdió a su principal donante después del magnate George Soros.

De acuerdo con el Índice de multimillonarios de Bloomberg, los activo de Bankman-Fried que a inicios de la semana pasada estaban por el orden de 15,6 mil millones de dólares, para el viernes cuando renunció como CEO de FTX tras declararse en bancarrota, cayeron prácticamente a cero.

«Bankman-Fried, de 30 años, ha sido una fuerza importante en la política demócrata, ubicándose como el segundo mayor donante individual del partido en el ciclo electoral 2021-2022», señala la revista Fortune.

El único que supera a Bankman-Fried en donaciones al Partido Demócrata es el magnate George Soros, quien ha desatado polémica por el componente ideologizador de la Open Society Foundation que lidera. Bankman-Fried donó 39,8 millones de dólares y George Soros 128 millones.

La intención de Bankman-Fried era superar a Soros. Prometió gastar más dinero en los demócratas en el futuro, afirmando que podría ir «por encima de los 100 millones de dólares» con un «techo blando» de 1.000 millones de dólares para las elecciones de 2024.

Bankman-Fried fue un importante donante de Biden en 2020. Es el mayor contribuyente financiero del PAC Protect Our Future, «el comité de acción política que respaldó a candidatos demócratas como Peter Welch, quien esta semana ganó para convertirse en el próximo senador de Vermont, y Robert J. Menendez, de Nueva Jersey, quien aseguró un escaño en la Cámara».

El problema no es solo financiero, también es ético. Reuters destaca que FTX perdió al menos mil millones de dólares de los fondos de los clientes y que el dinero «desapareció» cuando los reguladores federales investigaron a la empresa.

Como consecuencia, 5 mil millones de dólares se retiraron de FTX en un solo día. Esto a su vez fue otro golpe para la compañía.

El periodista investigativo Jordan Schachtel festeja la inminente desaparición de FTX. «Sam Bankman-Fried intentó monopolizar toda una industria y ponerla en manos de la clase dominante. Su Ponzi (estafa piramidal) explotó espectacularmente después de un ataque especulativo ejecutado con éxito. La desaparición de FTX debería ser motivo de celebración».

Sam Bankman-Fried attempted to monopolize an entire industry and deploy it into the hands of the ruling class.

His Ponzi blew up spectacularly after a successfully executed speculative attack.

The demise of FTX should be a cause for celebration.

— Jordan Schachtel @ dossier.substack.com (@JordanSchachtel) November 11, 2022