La bancada femenina del Congreso de Brasil respaldó a la primera dama, Michelle Bolsonaro, quien esta semana indicó que su esposo, el jefe de Estado Jair Bolsonaro aprobó 70 leyes en favor de la mujer. Dicha cifra trató de ser desmentida por medios locales que pretendían aminorar esta iniciativa. Sin embargo, las representantes del Cámara de diputados aclararon por medio de un comunicado que efectivamente fueron 72 leyes aprobadas.

Y es que frente al artículo del diario O Estado de S. Paulo titulado “Michelle infla número de leyes sancionadas por Bolsonaro para proteger a las mujeres”, la Secretaría de la Mujer, en representación de la bancada de la mujer de la Cámara de Diputados se pronunció con cifras que evidencian la gestión de Bolsonaro en favor de la mujer.

Entre los antes mencionados, destaca «El seguimiento realizado por la Secretaría de la Mujer muestra que, de febrero de 2019 a julio de 2022, 72 leyes dirigidas a la agenda de las mujeres fueron sancionadas por el Presidente de la República o promulgadas durante la presente legislatura».

Asimismo, en el documento se dio a conocer que las diputadas son autoras de más de 4000 propuestas en la presente legislatura, sobre los más variados temas, no sólo de agendas consideradas «femeninas», de los cuales la bancada de mujeres obtuvo la aprobación de 184 propuestas.

«Con él, las mujeres tienen espacio, oportunidad e incentivo para crecer»

El Gobierno de Bolsonaro redujo los crímenes violentos, desde delitos sexuales hasta asesinatos, de manera que las mujeres han sido beneficiadas por medidas no necesariamente enfocadas a mujeres también. Al respecto, PanAm Post se comunicó con Ana Caroline Campagnolo, historiadora y madre primeriza que transitó su embarazo y lactancia como diputada de Brasil, quien detalla:

Siendo mujer, en la Asamblea Legislativa de Santa Catarina, yo dirigí el partido del presidente Bolsonaro. También fui elegida por los bolsonaristas para formar parte de la comisión más importante de la casa legislativa: la Comisión de Constitución y Justicia. Con él, las mujeres tienen espacio, oportunidad e incentivo para crecer.

La bancada es femenina, no feminista. Por lo cual las protecciones son a favor de la maternidad y no en contra (el Gobierno de Bolsonaro no ha cedido un paso respecto al aborto). Al respecto, una de las leyes que se destacó fue una que garantiza la lactancia materna, para que las funcionarias públicas no tengan que sacrificar su empleo y tampoco su labor como madre.

Además, una ley obliga a los agresores de mujeres a resarcirlas económicamente, pagar sus gastos médicos, en caso de requerir hospitalización. Esto además hace que la carga caiga sobre el culpable y no el contribuyente.La ley fue aprobada durante la gestión de Lula Da Silva, socialista, que pretendía que el peso caiga sobre la sociedad y no el culpable.

Fue cuestionada la medida ya que rompía con la igualdad ante la ley, al ignorar la violencia que sufren los varones. Lo que hizo Bolsonaro fue quebrar el relato que culpa a los hombres colectivamente. Ya que paga directamente el agresor.

«A través de esta medida, buscamos reforzar la legislación y las políticas públicas destinadas a frenar la violencia contra las mujeres y, en consecuencia, garantizar la protección de la familia», dice la nota enviada por el equipo del presidente Bolsonaro.