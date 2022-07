Acorde avanzan las protecciones constitucionales de la Corte Suprema de Estados Unidos también se recibe un contrapeso por parte de la facción de los demócratas. Un ejemplo de ello es las medidas que ha tomado la gobernadora de Nueva York , Kathy Hochul, quien este viernes firmó un nuevo proyecto de ley de control de armas, a pesar que el máximo tribunal ratificó el derecho a la legítima defensa.

No es casual el tiempo ni el lugar. La nueva legislación llega inmediatamente después del fallo de la Corte Suprema del 23 de junio, en el caso New York State Rifle and Pistol Association v. Bruen. En este contexto, el máximo tribunal dictaminó que era inconstitucional establecer que los propietarios de armas debían demostrar una «causa justificada» para recibir una licencia de portación oculta.

Ante el fallo que favorece a la portación de armas, la legislatura de Nueva York, hoy controlada por los demócratas, aprobó la propuesta que requiere que quienes intenten comprar una licencia de armas de fuego entreguen una lista de cuentas de redes sociales que haya mantenido durante los últimos tres años. De esta forma, los funcionarios puedan verificar el «carácter y conducta» de la persona en cuestión.

El juego de poder de Nueva York ante la Suprema Corte

Apenas un día después del fallo, la dirigencia demócrata en Nueva York anunció una trama para evitar el fallo de la Corte Suprema. Tanto el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, como la gobernadora Hochul, promovieron legislación.

“Nuestro estado seguirá manteniendo a los neoyorquinos a salvo incluso a pesar de este revés de la Corte Suprema. Estamos creando una lista definitiva de lugares sensibles donde las personas no podrán portar armas de fuego», dijo en conferencia de prensa la gobernadora Kathy Hochul.

Dicha lista incluye escuelas, campamentos de verano, bibliotecas, guarderías, parques y áreas de juego, lugares de reunión de niños, teatros, museos, lugares de entretenimiento, lugares de culto para la observación religiosa, lugares de votación, instituciones educativas y centros médicos de salud. Además, edificios del gobierno local y federal, refugios para personas sin hogar y víctimas de violencia doméstica, lugares donde se consume alcohol, restaurantes, bares, transporte público, autobuses subterráneos, aeropuertos y en manifestaciones y mítines públicos, y en Times Square.

Aunque lo anunció la primera semana de julio, entrará en vigor el 1 de septiembre de 2022 la ley en Nueva York que revisará redes sociales de compradores de armas. El concejal conservador Joe Borelli reprocha la naturaleza orwelliana de esta medida. De hecho, lo tachó con el adjetivo de «crimental».

«Debe entregar la información a la policía del pensamiento, pero si lo arrestan con un arma ilegal real, lo más probable es que lo liberen sin fianza, se declare culpable de un delito menor y no tenga una molesta «bandera roja» que pueda evitar que usted compre un arma. He aquí el plan de violencia armada de Hochul».

So you must turn over info to the thought police, but if arrested w a real illegal gun, odds are you’ll be released w/o bail, plea to a misdemeanor, & won’t have a pesky “red flag” that could prevent you from buying a gun. Behold Hochul’s gun violence plan https://t.co/bFPMMPf9xQ — Joe Borelli (@JoeBorelliNYC) July 2, 2022

La legislación promulgada por la gobernadora Kathy Hochul creó varias restricciones nuevas para obtener un arma en Nueva York. Se incluyen en ellas un aumento drástico de regulaciones de portación.

Aparte de presentar el historial de sus cuentas de redes sociales, tanto vigentes como inactivas, los solicitantes también deben tener 16 horas de entrenamiento con armas de fuego y enumerar la información de contacto de cualquier pareja de hecho o adultos de cualquier tipo con los que vivan.

Los posibles solicitantes también deberán mostrar «buen carácter moral», es decir, «el carácter esencial, el temperamento y el juicio necesarios para que se les confíe un arma y usarla solo de una manera que no se ponga en peligro a sí mismo ni a los demás».

La salud mental de las personas ciertamente es un tema preocupante al momento de comprar armas, sobre todo por su estabilidad emocional. Lo que enciende alertas es que el gobierno pretenda perfilar a las personas de forma política e ideológica, sobre todo al invadir su privacidad e indagar sus redes sociales, incluso aquellas que ya han cerrado.

Y los controles no terminan ahí. Las personas no podrán protegerse con armas ocultas. «Por defecto, no llevar objetos ocultos en propiedades privadas y empresas, a menos que los dueños de propiedades lo consideren permisible», dijo Hochul dijo sobre esta ley.

«Estamos haciendo que ‘no portar armas’ sea la posición predeterminada para las empresas privadas. Eso significa que cualquier empresa, tienda de comestibles, comercio minorista, hogar privado, lugar que quiera permitir armas en sus instalaciones tendrá que establecer con un letrero que diga que las armas de fuego ocultas son bienvenidas aquí».

Desarme deja en indefensión a civiles

Al respecto, el Partido Republicano de Nueva York asegura que el desarme deja en indefensión a los civiles que respetan la ley.

Y reprocha cómo la gobernadora anunció esta legislación nada menos que en el feriado del día de la independencia, cuando más debería celebrarse la libertad y los principios que fundaron la nación. “Las libertades constitucionales de los neoyorquinos fueron pisoteadas por Kathy Hochul y sus peones en la legislatura”, reclaman los republicanos.

El Partido Republicano de Nueva York dijo que «la legislación no solo violó la Segunda Enmienda, sino también los derechos de privacidad y libertad de expresión».

Anunciaron que presentarán una demanda legal contra la gobernadora y que lograrán, nuevamente, que se anule la legislación que atenta contra la Constitución. Esto aplica doblemente para la nuvea ley que permitirá en Nueva York revisar redes sociales de compradores de armas. Pues infringe su legítima defensa y su derecho a la privacidad.