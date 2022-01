El campeón mundial de tenis Novak Djokovic ganó este lunes 10 de enero una batalla judicial para quedarse en suelo australiano y jugar en el Abierto de Australia a pesar de no estar vacunado contra el COVID-19. La última palabra la tiene el Gobierno, que insiste en cancelarle la visa y deportarlo a pesar de la orden judicial. Si logra quedarse y participar en el torneo iría por su décimo título.

«Estoy complacido y agradecido de que el juez revocara la cancelación de mi visa. A pesar de todo lo que ha pasado, me quiero quedar y tratar de competir en el Abierto de Australia. Sigo concentrado en eso. Volé hasta aquí para jugar en uno de los eventos más importantes que tenemos frente a los increíbles fanáticos», dijo por medio de las redes sociales.

