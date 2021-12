Este personaje siniestro no fue el primero en destacar la senilidad de Biden. En total, 38 % de los votantes en EE.UU. creen que Joe Biden tiene demencia, según la encuesta telefónica y en línea nacional de Rasmussen Reports. La encuesta se llevó a cabo cuando aún era candidato presidencial. La mayoría de los encuestados, incluida algo más de la mitad de los demócratas, sienten que es importante que aborde públicamente el tema.

Frente a esto, un grupo de legisladores republicanos solicitaron una prueba de salud mental de Biden. Quien encabezó la acción fue Ronny Jackson, exmédico de la Casa Blanca, bajo Barack Obama y luego Donald Trump.

Joe Biden needs to take a physical & cognitive exam! President Trump did, why is Biden so afraid of it? Demand he take the test at https://t.co/z34Pt0B7en!

— Ronny Jackson (@RonnyJacksonTX) July 8, 2021