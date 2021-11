Pedirle a Santa Claus en persona los regalos de Navidad es una alegría que millones de niños anhelan cada año. Sin embargo, a causa de la pandemia del coronavirus estos encuentros son ahora más cortos. Además de ello, se ha detectado una constante no muy alentadora con respecto a este particular personaje: su escasez.

“Como se puede imaginar, la mayoría de los animadores de Santa Claus corren un alto riesgo de sufrir un resultado negativo si contraen COVID-19. Varios de ellos están fuera de servicio este año como lo hicieron el año pasado y, desafortunadamente, perdimos un porcentaje de ellos en los últimos 18 meses debido al virus”, le dijo Mitch Allen, el fundador de Hiresanta.com, a la plataforma local KCRG.

En Cedar Rapids, Iowa, ha bajado un 10 % la cantidad de santas disponibles, según informó Allen. Al respecto, Atribuyó la escasez a quienes se jubilan y a otros que se quedan fuera este año debido a problemas de salud. Sin embargo, el representante de la dicha plataforma aclaró que cumplirá con todos los lugares donde ha ofrecido tener un Santa Claus disponible, solo especifica que ahora será por un tiempo menor.

