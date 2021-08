La imagen de cuerpos que caen desde aviones ante la desesperación de salir de Afganistán son el retrato del miedo de volver al régimen de terror del talibán, fundamentalistas islámicos. Ya no hay lugar en los vuelos, entonces hay personas que se suben hasta a las ruedas de los aviones.

Esta crisis humanitaria es consecuencia directa del retiro de las tropas de Estados Unidos bajo la gestión de Joe Biden, quien asume la responsabilidad de la decisión de hacerlo.

Como respuesta, su predecesor, Donald Trump, ha pedido públicamente la renuncia de Biden en un comunicado:

«Es hora de que Joe Biden, desacreditado, renuncie por permitir lo que sucedió en Afganistán, pero también por el vertiginoso ascenso del covid, el desastre en la frontera, la supresión de nuestra independencia energética y la parálisis de nuestra economía».

«No debería ser gran cosa, porque no fue elegido legítimamente en primer lugar», agregó Trump, haciendo alusión a la hipótesis que ha defendido sobre presuntas irregularidades en la elección presidencial del 2020.

Trump también calificó la retirada de las tropas como «una de las mayores derrotas en la historia de Estados Unidos».

“Lo que Joe Biden ha hecho con Afganistán es legendario. ¡Será una de las mayores derrotas en la historia de Estados Unidos!», se Lee en el comunicado.

El presidente Joe Biden debería dimitir «en desgracia» por la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán y arrojar al país al caos cuando los talibanes tomaron el poder, agregó el exmandatario.

Sus declaraciones aparecen luego que los insurgentes talibanes tomaron el domingo el control de la capital nacional, Kabul. El accionar de los fundamentalistas fue inmediato. La inteligencia de EE.UU. calculó que iban a demorar 90 días. Sin embargo, sus estimaciones fallaron, fue cuestión de horas.

«Hemos visto que esa fuerza no ha podido defender el país, y eso ha sucedido más rápido de lo que anticipamos», dijo el secretario de Estado Anthony Blinken a CNN, refiriéndose al ejército afgano, cuyas bases, según informes, se han desvanecido ante el ataque de los talibanes.

Pese a que sucedió bajo la gestión de Biden, han surgido críticas contra Trump. Pues él programó la salida de las tropas de Afganistán pero, Biden lo ejecutó. Entre los críticos de Trump está el ministro de defensa británico, Ben Wallace; intentó eximir a Biden declarando en la BBC que Trump sembró la semilla.

Lo que no dice es que la decisión de retirar las tropas estadounidenses de suelo afgano por parte de la administración de Trump el año pasado fue de la mano con negociaciones a cambio de garantías de seguridad, algo que no ha logrado la administración de Biden.

El retiro de tropas por parte de Trump estaba planificado para mayo. Pero Biden lo postergó para agosto sin plan de contención para la sociedad civil afgana, ni siquiera para el cuerpo diplomático de Estados Unidos. Tanto así que la embajada en Kabul fue evacuada.

“Cuando me convertí en presidente, enfrenté una decisión: cumplir con el acuerdo, con una breve extensión para sacar a nuestras Fuerzas y las Fuerzas de nuestros aliados de manera segura, o aumentar nuestra presencia y enviar más tropas estadounidenses para luchar una vez más en otro conflicto civil ”, dijo Biden en el comunicado.

