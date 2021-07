El sueño americano parte de la idea que cualquier persona puede salir adelante en Estados Unidos de América, sin importar su origen. Por eso, el 4 de julio ha simbolizado la independencia de esta nación que ha otorgado la libertad a quienes llegan a su suelo.

Sin embargo, hoy en día ondear la bandera de Estados Unidos se ha convertido en una manifestación partidaria que no aplica a todos los integrantes del país. Es notorio. De hecho, desde la izquierda política, en particular el ala «progresista», se ha sembrado un profundo rechazo a esta nación.

Las los «desaires» al patriotismo propio de Estados Unidos se han vuelto muy frecuentes. Por ejemplo, hace una esa semana, en las olimpiadas atletas, la lanzadora de martillo Gwen Berry renegó de cantar el himno.

De acuerdo con The New York Post, Berry, quien clasificó para su segundo equipo olímpico de Estados Unidos, durante las pruebas, se movió para mirar hacia las gradas en lugar a de la bandera, antes de sostener una camisa negra que decía: «Atleta activista».

Asimismo, la deportista trans Chelsea Wolfe, ciclista especializada en BMX Freestyle y quien calificó como suplente para representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Tokio, dijo el año pasado que quería ganar una medalla solo para quemar la bandera en el podio, reseñó Fox News. Irónicamente, la atleta hace estas declaraciones pese a que está en un país donde vive libremente.

Wolfe podría aprovechar su plataforma para manifestarse en contra de los 71 países que criminalizan la homosexualidad, 11 de los cuales lo castigan con pena de muerte. Pero no, arremete contra el suelo que lo permite.

Este rechazo hacia lo que representa al bandera de Estados ha llegado incluso al terreno del agro. En una reciente columna, The New York Times narra cómo ningún comprador se acercó a un agricultor porque portaba su bandera afuera de su camión. Fue necesario explícitamente anunciar que tenía tendencias de izquierda para que no se «asusten» sus clientes.

Today, flying the American flag from the back of a pickup truck or over a lawn is increasingly seen as a clue, albeit an imperfect one, to a person’s political affiliation in a deeply divided nation. https://t.co/TODmHEmPsO

— The New York Times (@nytimes) July 3, 2021