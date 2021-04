Tener un cromosoma adicional no será más motivo suficiente para matar a un ser humano por nacer en el estado de Ohio, EE. UU. Las personas con síndrome de Down tienen ese distintivo y la legalización del aborto ha permitido e incluso incentivado (como en el caso de Dinamarca) que no puedan nacer.

Frente a la normalización de su eliminación, los estados de mayoría conservadora en EE. UU. están promoviendo una legislación que impide el aborto eugenésico apuntado contra las personas con síndome de Down.

Con 9 votos contra 7, la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito dictaminó este martes 13 de abril que el estado de Ohio puede hacer cumplir su prohibición de abortos basándose en un diagnóstico de síndrome de Down.

La juez de circuito, Alice Batchelder, escribió en la opinión mayoritaria del martes que la ley promueve los intereses de Ohio al «proteger la integridad y la ética de la profesión médica al evitar que los médicos se conviertan en participantes conscientes en los abortos selectivos para el síndrome de Down».

“Al involucrar al médico en su decisión personal de abortar un embarazo porque el próximo niño nacería con síndrome de Down, la mujer coloca al médico en una posición de deberes médicos, legales y éticos conflictivos”, escribió Batchelder.

«El Estado presentó evidencia de que, en los Estados Unidos, dos tercios de los embarazos con un diagnóstico fetal de síndrome de Down son abortados; los porcentajes son mucho más altos en algunos otros países, lo que lo convierte en uno de los rasgos más comúnmente seleccionados para el aborto», señaló Batchelder. “El Estado explica que, cuando los niños por nacer que exhiben un determinado rasgo son objeto de un aborto, eso envía un mensaje a las personas que viven con ese rasgo de que no son tan valiosos como los demás”, afirmó.

También señaló que la ley protege a la comunidad con síndrome de Down. Pues envía un «mensaje rotundo condenando la práctica de abortos selectivos».

El proyecto de ley llegó a esta instancia de apelaciones debido a que los principales proveedores de abortos, entre ellos Planned Parenthood, impugnaron la ley sin éxito.

«El Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito otorgó a los legisladores de Ohio el poder de negarle a alguien un aborto en función de por qué la paciente quiere uno», tuiteó el martes la organización Planned Parenthood Advocates of Ohio. «Como siempre, el único propósito de estas restricciones es agregar barreras al acceso al aborto seguro y legal».

🚨 The Sixth Circuit Court of Appeals gave Ohio lawmakers the power to deny someone an abortion based on why the patient wants one.

As always, the sole purpose of these restrictions is to add barriers to safe & legal abortion access. https://t.co/5xGbRWNy2q

— Planned Parenthood Advocates of Ohio (@PPAOhio) April 13, 2021