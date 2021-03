Desde el Ministerio de Igualdad en España, presidido por la esposa del vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, Irene Montero, está impulsando la Ley Trans, la cual impondría que en los colegios se enseñe desde la ideología de género que desvincule la biología de la psicología y alega que el hombre y la mujer no existen como realidad biológica sino que son meramente una «construcción social.»

Feministas de Podemos se oponen a la Ley Trans

La resistencia a esta ley ha expuesto una pugna interna que existe dentro del feminismo. El feminismo TERF excluye a las personas trans, alegando que estas nacieron con el privilegio de ser hombre y por ende no conocen el sufrimiento de nacer mujer.

Una agrupación feminista dentro de Podemos lanzó un manifiesto contra la denominada ‘Ley Trans’ bajo el título «En Podemos también hay Feministas».

Allí manifiestan la “profunda preocupación por la manera en que se está abordando la cuestión de la mal llamada ‘Ley Trans'».

Los firmantes reclaman que el texto del borrador de la ley “no ha sido sometido a debate en ningún órgano del partido ni con las bases”.

“Denunciamos que desde el área de Feminismo(s) del partido a nivel estatal se ha impuesto una posición única e inamovible sobre la ‘Ley Trans’ que no es necesariamente coincidente con la de todo el partido ni con la de muchas de las mujeres al frente de las áreas de Feminismo(s) en los distintos territorios de nuestro país”, denuncian los cargos públicos y militantes de Podemos.

Desde Vox, en cambio, la resistencia surge por el carácter adoctrinante. Así lo explicó a PanAm Post Carla Toscano, diputada de Vox en el Congreso, portavoz de la Comisión de Violencia de Género.

¿Por qué considera que es prioritario para Podemos la Ley Trans?

Podemos, como izquierda radical y como parte de la agenda globalista, necesita cumplir con los objetivos del plan, que es destruir la naturaleza humana. En esa línea va la Ley Trans. Si cualquier persona puede ser tratada legalmente como esa persona se considere, si sólo importa la percepción subjetiva de su sexo, no la realidad, entonces no hay nada cierto, no hay verdad; somos lo que queremos ser y no lo que la naturaleza y la biología determinan.

La Ley Trans es sólo parte de un plan mayor, que está por encima de la agenda que cualquier partido político pueda tener. Es un plan que viene de las élites globalistas que quieren degradar al ser humano y destruir la familia para que las personas sean seres sin raíces, sin identidad y sin valores para poder manejarlas a su antojo. Y para eso necesitan llegar al extremo de negar la realidad biológica en nuestra propia cara.

¿Cómo refleja la tensión entre Podemos y el PSOE el paso del socialismo ortodoxo al neomarxismo interseccional?

El PSOE y Podemos coinciden en gran medida con ese neomarxismo interseccional que ha sustituido la lucha de clases por la guerra de sexos, razas, y cualquier excusa que vaya encontrando para enfrentar a la sociedad y crear colectivos supuestamente oprimidos, y que justifica la censura para “proteger” a esos falsos colectivos del supuesto discurso de odio. Este neomarxismo interseccional busca motivos de discriminación hacia esos colectivos para así privilegiar a ciertos grupos y adueñarse de su voz y su voluntad. Ahí no hay ninguna diferencia entre el PSOE y Podemos, y en ambos quedan pocos atisbos del socialismo tradicional, sólo la utilización en su discurso de cierta lucha de clases para que el votante con menos capacidad económica se sienta representado por ellos. Lo que sí observamos es una diferencia ideológica en cuanto a su forma de entender el feminismo: Podemos ha adoptado la teoría queer, que separa el sexo biológico de la identidad, y PSOE la rechaza por considerar que esa teoría pone en peligro los privilegios que conceden a la mujer (como la ley contra la violencia de género que rompe la igualdad ante la ley) por el mero hecho de ser mujer. Si cualquier hombre puede llegar a ser considerado mujer si así se siente, se desmonta el victimismo feminista.

Desde su rol en el Congreso, ¿cómo y por qué enfrenta la ideología de género?

Yo entré en política por mi país y para defender unos valores, y especialmente para luchar contra la ideología de género. Es una ideología infecta que quiere pervertir al ser humano desde la raíz, contradecir la naturaleza y destruir a la familia. Quiere sustituir a los padres y corromper sexualmente a los niños para “fabricar” personas rotas y manipulables. Cuando tantas personas estén destruidas y su naturaleza humana corrompida, será el Estado, o el organismo supranacional de turno el que se alzará como sus salvadores. Les podrán decir: “¿Veis? Os hemos liberado” cuando en realidad les han destruido. Es una lucha por el poder, pero en el fondo es más profundo, es una lucha entre el bien y el mal.

La forma de enfrentarse a esta ideología es con valentía, hablando claro, a pesar de los intentos de demonización y criminalización que conlleva hoy en día enfrentarse a la ideología de género y al feminismo. La excusa del “discurso de odio” que la izquierda y los partidos que han adoptado la agenda globalista les sirve para silenciar y desprestigiar al disidente. Gracias a Dios en España ha aparecido Vox en el escenario político, para dar esa batalla a la que en este país han renunciado todos los partidos.

¿Cuál es el rol de los padres de familia frente a la intromisión de los políticos en la educación?

El papel de los padres es vital. Nuestros hijos sufren en los colegios el adoctrinamiento de la ideología de género; tenemos que tener en cuenta que se trata de una ideología totalitaria. No nos estamos enfrentando a una corriente democrática ni respetuosa con las libertades, no. Están dispuestos a hacer cualquier cosa, a llevarse a cualquiera por delante para imponernos su modo de entender el mundo. Y frente a eso somos los padres los que tenemos que pararles. Los niños son puros e inocentes, por eso la ideología de género les necesita, porque las mentes limpias de los niños lo absorben todo. Adoctrinándoles a ellos aseguran que las nuevas generaciones sean marionetas de su pensamiento enfermizo.

En España Vox propone el Pin Parental, un documento por el que el colegio debe pedir la autorización de los padres para que a sus hijos se les impartan contenidos ideológicos. Ojalá llegue el día en que el Pin Parental sea un instrumento que se pueda aplicar en todos los colegios, o mejor aún, que llegue el día en que no hiciera falta, porque los políticos hubieran entendido que los niños no se tocan.

¿Qué mensaje enviaría a los españoles peninsulares sobre la importancia de cuestionar la ideologización de la educación y cuál a los hispanoamericanos (como advertencia)?

El mensaje esencial es que la ideología de género es una ideología totalitaria, que corrompe a los menores y que su objetivo es destruir al ser humano en su naturaleza, esencia y valores. Ningún Estado puede arrogarse la potestad de adoctrinar a nuestros hijos en contra de los valores de los padres. Ninguno. Ningún Estado ni ningún poder supranacional. Lo que podemos hacer los ciudadanos es reivindicar nuestro derecho a educar a nuestros hijos según nuestros valores, denunciar cualquier violación a este derecho y exigir a nuestros políticos y gobernantes que saquen sus manos de nuestros hijos. Nos están robando la libertad delante de nosotros y lo estamos permitiendo.