La dictadura de la toga es la forma en la cual los simpatizantes del presidente de Brasil se refieren al Supremo Tribunal Federal que detuvo a un diputado por criticarlo(s).

El magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes determinó que el diputado federal Daniel Silveira debía ser detenido la noche del martes 16 de febrero y ahora espera la confirmación de su privación de libertad.

En su decisión, Moraes definió que la orden podría ejecutarse “de inmediato y sin importar el tiempo, por tratarse de un delito flagrante de detención”.

Según el magistrado, el motivo de la detención fue la divulgación de un video en el que el diputado defendió el cierre de la Corte Suprema.

Dictadura de la toga niega inmunidad parlamentaria

Aunque las declaraciones del diputado hayan sido graves, según acusa el STF, debería gozar de inmunidad parlamentaria. Pero la “dictadura de la toga” se la pretende arrebatar.

La Constitución Federal de 1988 prevé la inmunidad parlamentaria en su artículo 53. «Los diputados y senadores son inviolables, civil y penalmente, por cualquiera de sus opiniones, palabras y votos”.

El abogado de Daniel Silveira, André Rios, dijo en rueda de prensa que esperará la decisión de la Cámara para decidir sobre posibles recursos contra la decisión del STF.

«Realmente espero que la Casa del Pueblo entienda que la gente está del lado del diputado», dijo.

Arthur Lira, presidente de la Cámara de Diputados, convocó a una reunión el jueves 18 de febrero para abordar la posible condena a prisión contra Silveira.

Sin embargo, sus declaraciones hasta el momento han sido ambiguas. Citó a Churchill diciendo: “la democracia es la peor forma de gobierno, con la excepción de todas las demás”.

En respuesta, un usuario le contestó citando a Voltaire: “Si quieres saber quién te gobierna, observa a quién no puedes criticar”.

La persecución ideológica en Brasil por parte de la justicia es muy marcada. Desde hace ocho meses están detenidos defensores del presidente bajo arresto domiciliario, entre ellos la activista anti-feminista Sara Winter.

También los periodistas han sufrido persecución. Fue exiliado Allan dos Santos, director de la plataforma de noticias Terca Livre, incluso fue arrestado el presidente del Consejo Latinoamericano de Periodismo, Oswaldo Eustáquio, quien amaneció lisiado en su celda (con riesgo de quedar parapléjico, aunque ha mejorado).

Apoyar públicamente al presidente Jair Bolsonaro trae consecuencias contra la vida, propiedad y libertad de las personas, incluso negándoles el acceso a redes sociales en algunas circunstancias.

El hijo del presidente, Eduardo Bolsonaro, el diputado más votado en la historia de Brasil, anunció públicamente que votaría por la liberación del diputado Silveira en nombre de las garantías de inmunidad parlamentaria, la libertad de expresión y el debido proceso judicial.

No obstante, el mandatario no se ha manifestado en defensa del diputado perseguido. En parte se cree porque los ataques y la confrontación constante no le permiten gobernar. Por lo cual ha optado por evitarlo.

Lo cierto es que aunque él es el presidente, quienes tienen mayor poder son los magistrados del Supremo Tribunal Federal que pueden condenarle a prisión a un diputado por su opinión.