La candidata a la Presidencia de Venezuela, María Corina Machado, acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a solicitar una medida cautelar para el levantamiento de su inconstitucional inhabilitación, según sugirió inicialmente la Embajada de Estados Unidos incluso antes de que ella hiciera el anuncio. Al salir del máximo tribunal, la líder de la oposición dijo al canal NTN24 que asistió a aclarar que “no hay inhabilitación” en su contra.

A pesar de que la vencedora de las primarias del 22 de octubre había descartado seguir los pasos establecidos por el régimen por no haber recibido en ningún momento una notificación sobre la sanción administrativa de la Contraloría, la Embajada de EE. UU. dejó en evidencia que la líder opositora había cumplido en último minuto con el requisito acordado entre el chavismo y la Plataforma Unitaria Democrática como parte de los acuerdos firmados en Barbados al aplaudir el “coraje y disposición a apelar la inhabilitación” por parte de “María Corina Machado y otros candidatos”, según una publicación en la red social X (antes Twitter).

We applaud Maria Corina Machado and other candidates for their courage and willingness to appeal their ineligibilities. Now it is up to the representatives of Nicholas Maduro to demonstrate their commitment to competitive and inclusive elections. We call for the immediate…

