Que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, haya dicho que “los Castro cuidaron que los niños tuvieran comida, salud y educación” no es solo una afirmación falsa e infame para alimentar el relato ideológico de la izquierda, que durante décadas ha pretendido romantizar la “revolución cubana”, así como en el sur cuida con recelo la imagen de su “vaca sagrada”, Salvador Allende. Se trataría también del pago de un favor recibido en sus tiempos de guerrillero.

“No me sorprende el pronunciamiento del presidente Petro, porque sabíamos bien claro que en un momento u otro iba a devolverles el favor de aquello de un momento determinado cuando era guerrillero. Yo sigo creyendo que lo sigue siendo de corazón. Evidentemente le ayudaron, le dieron recursos, lo protegieron en muchísimos casos”, dijo el activista cubano Félix Llerena en entrevista con PanAm Post.

El adoctrinamiento y el mito del “bloqueo”

El joven que fue desterrado por el régimen desmiente los mitos que ha creado la izquierda internacional sobre la realidad en la isla. “Hablo de lo que yo viví, porque nací y me crie en Cuba”, resalta antes de enumerar las razones por las cuales la reiterada excusa del “bloqueo” no tiene validez.

“Es una mentira que el presidente Petro diga y afirme que la realidad cubana es producto del bloqueo o de las sanciones de los Estados Unidos. Porque no es Estados Unidos el que prohíbe a los cubanos cómo vivir, no es Estados Unidos el que prohíbe a los cubanos pescar, no es Estados Unidos el que prohíbe a los cubanos expresarse, manifestarse o abrir una empresa”.

Y en cuanto a la educación, ofrece detalles del adoctrinamiento que sufrió en la escuela en su infancia. “A los niños cubanos nos enseñan a gritar todas las mañana que seremos pioneros por el comunismo y que seremos como el Che”. Ese es el día a día de los niños cubanos. “Yo, por ejemplo, como un niño cubano que fui, en un momento determinado aprendimos a leer y escribir con la R de revolución, con la F de Fidel, y recuerdo una frase terrible del libro de lectura, nunca se me va a olvidar, que decía: ‘el fusil bueno en manos buenas es bueno'”.

¿Socialismo del siglo XXI en Colombia?

Félix Llerena advierte sobre el riesgo de que Colombia se encamine a la destrucción del sistema democrático. “No me extraña para nada que la idea del propio presidente Petro sea llevar a Colombia hacia un modelo del socialismo del siglo XXI. Un socialismo con reformas, comenzando a hacer pronunciamientos a favor de dictaduras como la de Cuba, hacer negociaciones y acercamientos como lo ha hecho con Venezuela (…) y en un momento determinado estoy seguro que va a haber un encontronazo con la política exterior de Estados Unidos”.

Venezuela, la estrategia más allá de las primarias

Aunque reconoce que el camino no es fácil, confía en la nueva generación para sacar al castrismo del poder. De igual manera ve en Venezuela la posibilidad de generar un quiebre en el régimen con María Corina Machado al frente de la oposición, pero no porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) al servicio de la dictadura permita la celebración de elecciones libres y transparentes. Considera a las primarias del 22 de octubre un instrumento de legitimidad popular para la conformación de un nuevo liderazgo que avance en su objetivo de desalojar al chavismo del poder con una estrategia que vaya más allá de la ingenua participación en un proceso electoral.