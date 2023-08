Acabar con las EPS. Ese ha sido uno de los objetivos que se ha planteado el presidente Gustavo Petro desde que asumió el poder. Así lo ha plasmado en la reforma al sistema de salud que se discute en el Congreso. Y aunque el proyecto no contempla la desaparición total de las Entidades Promotoras de Salud que operan en el sistema sanitario mixto colombiano –reconocido como uno de los mejores de Latinoamérica–, tres de estas empresas (Sanitas, Sura y Compensar) han encendido las alarmas al plantear la dificultad que tendrán para seguir prestado servicios a partir de septiembre debido a la asfixia que están sufriendo por otra vía.

La insuficiente asignación de recursos a estas tres compañías que atienden a más de 13 millones de afiliados preocupa a expertos, técnicos, investigadores, asociaciones médicas y, por supuesto, a los pacientes, que a final de cuentas son los más afectados. Las advertencias de la oposición en cuanto a esta situación que pone nuevamente sobre la mesa la tensión entre las EPS y el Gobierno de Petro también han acaparado titulares.

“Asfixiar equivale a expropiar”

Sin embargo, hay un llamado de atención que eleva el nivel de preocupación este jueves. Se trata de una advertencia del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, quien compara la asfixia económica a estas empresas con la temida amenaza de las expropiaciones. “Asfixiar por no pago a EPS buenas como Sura, Sanitas y Compensar equivale a expropiarlas, a destruir el sistema, a hacerle un gran daño a los usuarios y también al fisco”, advirtió Uribe en un mensaje difundido en video a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Las buenas EPS prestan un servicio de mejor calidad y de menor costo que el Estado politiquero. pic.twitter.com/ymhStIbGQl — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 24, 2023

Y es que si bien estas compañías aclararon en la carta enviada el 27 de julio al Ministerio de Salud que la deuda del Estado por 1,6 billones de pesos se ha venido acumulando desde hace varios años, la propuesta incluida en el proyecto que se debate en el Congreso de convertirlas en Entidades Gestoras de Salud y Vida para reducirles sus funciones e ingresos no muestra señales que apunten a la resolución del problema.

Cómo acabar con las EPS

La intención de Gustavo Petro va en la dirección opuesta. Así quedó evidenciado en una entrevista en la que reveló cómo pudiera quebrar las EPS si se propusiera hacerlo. “¿Y les demora un poquito los pagos?”, le pregunta el periodista. A lo que él responde que no es necesario que eso ocurra para ver cómo caen todas como un dominó.

Recordar es verificar la violencia solapada con la que el autocráta Petro nos había amenazado sobre el ataque inmisericorde contra el sistema de salud colombiano y las EPS. pic.twitter.com/KyAutAEWg3 — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) August 23, 2023

Otro que ha lanzado sus advertencias al respecto es el exmandatario César Gaviria. “Este tema de las EPS lo han descuidado de una manera impresionante. Están buscando que el sistema se colapse. Y los colombianos se van a quedar todos, todos, hasta el último colombiano se va a quedar sin servicio de salud. Y ellos no miden consecuencias”, advirtió en una entrevista.

Una respuesta política

Adicional a la enorme deuda acumulada, las EPS reclaman que el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, lo que reciben por cada afiliado para la atención básica de salud, es “insuficiente”. Así se planteó en la carta enviada al Ejecutivo: “Los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación no alcanzan a cubrir las necesidades general del sistema”.

La respuesta del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue subida de tono y poco conciliadora al decir este martes que lo que buscan estas empresas es “armar una tormenta en un vaso de agua” por expresar que existe una crisis en el sector salud por un déficit económico.

El acercamiento de este miércoles tampoco muestra señales positivas. Tras una reunión con los altos directivos de estas compañías, el titular de la cartera de Salud se limitó a mantener que el Gobierno “ha venido cumpliendo religiosamente con todos los pagos que se deben hacer”, con la excepción de deudas pendientes del gobierno anterior relacionadas con la pandemia. Pero el tono político no podía faltar. Posteriormente agregó que “las EPS dicen que no les alcanza la plata, que las queremos quebrar. Ese es el viejo sistema, el negocio; nosotros no queremos que la salud sea un negocio, sino un derecho”.

El fantasma de las expropiaciones en Colombia

La advertencia del expresidente Uribe al hablar de expropiaciones por asfixia económica a las Entidades Promotoras de Salud revive en Colombia un fantasma que Gustavo Petro intentó esconder durante la campaña. Aunque el entonces candidato del Pacto Histórico juró sobre un documento notariado que no iba a expropiar si llegaba al poder, en abril dijo que si quiere cumplir el Acuerdo de Paz el Congreso “lo obliga” a “expropiar” por haber eliminado un artículo que permitía comprar tierras sin expropiarlas para entregárselas a los campesinos. Las excusas y eufemismos nunca faltarán. La amenaza parece estar ahora sobre el sector salud.