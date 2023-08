Decir que no fue criado por él no será suficiente para lavarse las manos. Aunque el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró al informar sobre la detención de Nicolás Petro y Day Vásquez el sábado que no intervendrá ni presionará las decisiones de la Fiscalía, las últimas declaraciones que ofreció su exnuera al organismo acusador podrían no solo involucrarlo sino incluso poner en entredicho la legalidad de su elección.

Y es que Day Vásquez, que adelantó este domingo que solicitaría un principio de oportunidad para colaborar con la justicia, declaró en las últimas horas a la Fiscalía que parte del dinero sucio que recibió su expareja sí llegó a la campaña del Pacto Histórico que llevó al poder a Gustavo Petro, según divulgó la revista Semana.

El siguiente paso será determinar el monto que habría sido destinado a gastos de logística en la Costa Caribe durante las giras del entonces candidato a la Presidencia el año pasado. Esta declaración da un giro a la investigación, ya que inicialmente, cuando Day Vásquez expuso en la opinión pública esta situación en una entrevista con Semana, aclaró que el dinero que Nicolás Petro recibió de narcotraficantes para la campaña de Gustavo Petro no habría llegado a su destino, ya que lo habría usado para comprar una vivienda de lujo en Barranquilla.

Colaborarán con la justicia

Fue a raíz de esa explosiva declaración que la Fiscalía abrió la indagación tras desatarse el escándalo que acaparó titulares en la prensa local e internacional. En ese momento ella aseveró que Nicolás Petro había recibido 600 millones de pesos (152.282 dólares) del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido con el alias de ‘el hombre Marlboro’, así como 400 millones de pesos (101.521 dólares) del hijo del controversial contratista Alfonso del Cristo Hilsaca, alias el ‘Turco Hilsaca’.

Ahora, tanto Day Vásquez como Nicolás Petro se han ofrecido para colaborar con la justicia aportando toda la información que solicite el organismo acusador, luego de la audiencia de legalización de captura que se celebró este domingo y la audiencia de imputación de cargos este martes. El hijo del presidente Gustavo Petro es acusado de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, mientras que a su exesposa se le imputan los delitos de lavado de activos y violación de datos personales.