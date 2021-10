El fundamento ideológico del hispanismo es la libertad individual basada en el principio legal universal de igualdad. Todos somos iguales ante la ley, nadie merece privilegios, ese es el principio en el cual se asienta el hispanismo. Por este fundamento, el rechazo al indigenismo es fundamental. El indigenismo es racista porque ofrece privilegios en base a raza, privilegios que son completamente ilegales.

El hispanismo también rechaza la teoría de las razas, a la cual denuncia por falsa, cientifista y políticamente motivada para atacar el mestizaje hispano. Sin teoría de las razas el indigenismo no puede existir. El racismo no puede existir sin la declaración de una raza superior y otra inferior. Por eso el hispanismo la denuncia por falsa, a menos que se atreva a declarar y demostrar cuales son las razas inferiores y cuales las superiores. O, en su defecto, algún grupo ideologizado por la doctrina del victimismo, se atreva a declararse racialmente inferior y demostrar que las razas existen. Si alguien quiere declararse racialmente superior, que lo haga esta en su derecho, y si el otro quiere declararse racialmente inferior, que lo haga esta en su derecho también.

El indigenismo en las Américas es el resultado de una construcción ideológica, ideada para atomizar el continente, su ideología es el retorno al pasado, al estado pre hispánico el cual construyen con fábulas y mitos creados desde la interpretación de objetos arqueológicos hallados. Desde una interpretación netamente cultural, no existen indígenas en las Américas, pues todos hablan español, son católicos y tienen la tradición de la familia como organización celular de vida. Es por eso, que el indigenismo tiene que apelar a la teoría de las razas, al racismo para justificar su existencia. Sin embargo, el indigenismo ideológico es lo opuesto al tradicional racismo protestante de la superioridad y pureza racial, el indigenismo y el indígena relatan su posición ideológica desde la visión opuesta, el de raza inferior y explotada por los mismos creadores de la teoría de las razas. Por eso la denunciamos como falsa.

El indigenismo ideológico, se separa del hispanismo, siendo el mismo hispano porque habla español, es católico y occidental, y lo denuncia por explotador. Son como dos hermanos gemelos, que viven en la misma casa, comen la misma comida suministrada por el mismo padre, pero uno se declara indígena y explotado, y acusa al otro, al hermano de ser su verdugo. El indigenismo apunta a la atomización de las Américas, a convertirlo en un continente pre hispánico con cientos o miles de pequeñas tribus esparcidas fáciles de conquistar. No es casualidad, que el comunismo corporativo impulsa e invierte en promover la ideología indigenista convirtiéndola en fuerza política, obligando a naciones a proclamarse plurinacionales y pluriétnicas, juego de lenguaje para no declararse directamente anti hispana, anti occidental y anti católica.

El hispanismo, es también anti comunista, y lo denuncia por esclavista, mafioso y anti cristiano, pues promueve el aborto y la abolición total de la libertad imponiendo el poder colectivista del estado y, suprimiendo el principio legal de igualdad ante la ley. El comunismo es totalmente opuesto a la cultura de la libertad de las Américas, continente que nació libre, en donde se prohibió la esclavitud de los naturales por primera vez en la historia de la humanidad. El comunismo es culturalmente opuesto al hispanismo que defiende la cultura de la libertad individual, el mestizaje es evidencia de ello. El comunismo es utilizado como vehículo para atacar y destruir la hispanidad, a la cual injuria constantemente. El comunismo no puede existir sin injuriar la hispanidad, a la cual acusa en su propio idioma, el español, de ser opresora y destructora de un paraíso pre hispánico inexistente, en donde el buen salvaje vivía sin conocer el concepto de ser humano, sin derecho a la vida, en esclavitud y bajo la amenaza constante de ser sacrificado si no devorado en ceremonias de canibalismo. El comunismo, ideología inventada en occidente, acusa al hispanismo inventado en las Américas de ser racista y opresora, siendo el hispanismo mestizo, y el mestizaje la mezcla de todos las sangres y culturas. El mestizaje hispano, no es la mezcla de razas, más si la combinación de culturas y sangres, pues hay que recalcar, el hispanismo rechaza la teoría de las razas y la denuncia por falsa y cientifista.

Ante el avance de la cuarta ola del comunismo mundial junto al comunismo corporativo, que ha suprimido por medio de leyes sanitarias y raciales el derecho a la libertad y, el principio de igualdad ante la ley, el hispanismo es la única respuesta posible. Un continente unido por el idioma, la religión, la familia, el mestizaje y la libertad individual como valores fundamentales de la sociedad occidental.