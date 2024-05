Antes de que el mundo comience a discutir la portada de la última edición de la revista Time, el presidente argentino ya era tema de debate y también, sin temor a exagerar, de envidia. Este miércoles, 22 de mayo, presentó su último libro en un Luna Park colmado y, como si fuera poco, comenzó cantando un tema de rock con una banda en vivo.

Los analistas políticos, incluso los críticos con la gestión de Javier Milei, advertían que se estaba escribiendo historia en tiempo real, y que el mandatario argentino estaba haciendo una contribución a la comunicación política. La tesis que subyace a todo esto es clara. Según las categorías del mainstream, el libertario habría implementado una puesta en escena ideal para empatizar con la juventud, que el kirchnerismo perdió hace tiempo. Metodológicamente, se le ubica a Milei en los marcos de los políticos comunes, que hacen o dejan de hacer por conveniencia. Los máximos ejemplos de esto, Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa, dos personajes que fueron jubilados prematuramente (en término de edad personal y vida política tradicional) en el último proceso electoral.

Sin embargo, con este suceso que, evidentemente, fue histórico, pude tener la corroboración empírica de que todo el modelo que pretende estudiar a Milei está equivocado. Detrás del “hito” que analizaban los politólogos desorientados no había estrategia ni especulación. Solamente tenía lugar la autenticidad de un hombre genuino que llegó, entre otras cosas, gracias a eso, a la Presidencia de la Nación. Que sea portador de las ideas adecuadas, el diagnóstico acertado a los problemas del país y la valentía para poner el plan en marcha en una circunstancia adversa, no es poca cosa, claro.

Anoche, cuando volvía a mi casa cargando mi bajo y un amplificador, porque pude haber tocado en el Luna Park con el presidente, el llamado de un prestigioso periodista me tomó por sorpresa. Quería corroborar si toda esa locura que acababa de tener lugar era mi idea. La autoría intelectual del asunto ya me la habían consultado varios colegas en las últimas horas, pero esquivé la respuesta concreta. Es que todo había generado tanta expectativa y una frase como “sí, fue idea mía”, me parecía absolutamente pedante y casi desubicada en un contexto donde, en términos de truco, soy un “4 de copas”. Por estas razones, acudí al “fluyó…”, “surgió”…,“salió”… con el tono de político evasivo, pero me agarraron en “offside”.

Este prestigioso periodista político del medio más importante del país me dijo que Bertie Benegas Lynch ya lo había dicho por televisión hacía instantes. Para evitar demorar la respuesta, el colega me mandó el segmento en cuestión. Ante el hecho consumado reconocí la autoría intelectual, pero le pedí que por favor evite cualquier comentario que pueda sonar presuntuoso de mi parte, ya que la estrella aquí es el libertario más famoso del mundo. No es un juicio de valor que se presenta como obsecuente, sino la realidad evidente, que solo la niegan los que se han resentido con todo esto por cuestiones personales.

#MILEIenLunaPark | El presidente @JMilei entró entonando Panic Show, en compañía de su ‘Banda Liberal’ integrada por el diputado @NYGBertie, su hermano @joacobl75 y nuestro columnista @marceloduclos pic.twitter.com/JAk0tw9Bki — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) May 23, 2024

Lo cierto, y no acudiendo a una falsa modestia, es que no se trató de una idea descollante de ningún teórico. Tenía la información de un acto importante del presidente en el lugar denominado como “la cuna del rock” y le propuse si, en vez de cantarla a capela o sobre la pista original, hacerla con una banda en vivo. El hecho de yo tocar el bajo fue lo que hizo que yo tenga más a mano la idea, pero lo cierto que era algo que podía pasar en cualquier momento, con algún músico que tenga la oportunidad de hacerle una pregunta al presidente. Era algo que estaba al caer. Estaba “el cantante”, el micrófono, el escenario…solamente había que tomar la frutilla y ponerla por encima de una torta ya preparada.

De más está decir que al mandatario y al diputado Benegas Lynch le gustó la idea y el resto fue historia.

Pero lo que hay que analizar aquí, más allá de este relato autorreferencial, es el contexto por el que uno puede considerar que esto podría ser viable. Seguramente, cualquier presidente alrededor del mundo, ante una propuesta semejante, hubiese convocado a un consejo de asesores “especialistas” y solicitado diversos focus groups que le indiquen si semejante innovación sería oportuna o contraproducente. Milei tiene filtros más simples. ¿Tiene ganas o no tiene ganas de hacerlo?

Pero, ¿qué hubiera hecho un mandatario en el caso de estar dispuesto a romper los manuales con semejante emprendimiento? Por lo pronto, convocar a un casting. Conseguir a los mejores. Milei se ocupó de las cosas que lo ocupan (bastante más importantes) y confió en el hecho que Bertie “toca la batería” y yo “toco el bajo”. El día anterior al evento, olvidándome de la investidura presidencial, le dije: “Sos un kamikaze, tenemos un solo ensayo”. Es que, no tenía ni un indicio de lo que iba a sonar sería medianamente decente. Me respondió con la mirada cómplice y una sonrisa efusiva. No pude interpretar si me quiso decir que estaría todo bien, ya que nos acompañan las fuerzas del cielo, o que si salía todo mal nos íbamos a tener que exiliar todos. Broma lo último, aclaro, ante la prensa tendenciosa que es capaz de sacar cualquier cosa de contexto para perjudicar al presidente.

Salió hermoso. Corrió un riesgo y ganó. El llanto de los conductores de C5N fue la copa de champagne que nos regaló años de vida.

Eso es Milei. Por eso fue electo diputado en su primer desembarco en la política, también así llegó a la presidencia, por eso se posicionó como el referente internacional de las ideas de la libertad. Por eso hoy en día es el mandatario de la Nación.

Si los consultores quieren escribir nuevas teorías de “como llegar a la tapa de Time” para venderles a sus clientes (que pagarán con recursos públicos, seguramente), traten de evitar poner el carro delante del caballo. No es casualidad que, en economía, esta gente suele pensar que los costos determinan los precios. No hay demasiada estrategia, ni hay teoría. Hay una persona honesta, que dijo sin tapujos lo que pensaba (en contra de todos los manuales). Eso es lo que le da el plafón necesario para su ambicioso plan de reformas. ¿Qué más hay? Valentía y osadía. No irresponsabilidad, claro. Milei ha demostrado una solidez extraordinaria, más que en el manejo de las áreas donde es fuerte, justamente en los espacios vinculados a sus restricciones.

Si los asesores de imagen quieren analizar el proceso en cuestión seriamente deberían limitarse a una hoja de ruta simple y concreta: ver si su cliente tiene las ideas correctas para los fines deseados y analizar si cuenta con el coraje para llevar el plan hasta las últimas consecuencias contra viento y marea. No traten de imitarlo a él. No se puede. Sí aprender algunas cosas. Lo curioso es que esto no necesariamente tiene que ver con teorías económicas complejas. Hablar con la verdad y ser consecuente siempre es buen consejo. Hasta puede tener premio.