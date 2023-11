Una vez que una sociedad adopta la división del trabajo, el intercambio directo se vuelve cada vez más inviable. Sin dinero, la especialización se ve limitada; sin dinero, los sueños de construir una sociedad avanzada no son más que una utopía. En el fondo, el dinero es el lubricante de las relaciones humanas. Resuelve simultáneamente muchos problemas de cooperación y sirve de base para el cálculo económico.

A medida que el conocimiento de las criptomonedas no soberanas ha aumentado de forma espectacular, las preguntas sobre la historia del dinero han ganado en relevancia. ¿Cómo surge el dinero? ¿De dónde obtiene su valor? Las siguientes secciones expondrán el desarrollo acumulativo del dinero, desde la ganadería hasta el bitcoin, infundiendo el concepto de legitimidad en el marco teórico de Carl Menger, tal y como se expone en Origen del dinero.

Legitimidad

Según el cocreador de Ethereum, Vitalik Buterin:

La legitimidad es un patrón de aceptación de orden superior. Un resultado en un contexto social es legítimo si las personas de ese contexto social aceptan ampliamente y desempeñan su papel en la promulgación de ese resultado, y cada persona individual lo hace porque espera que todos los demás hagan lo mismo.

Desde la perspectiva de Buterin, la legitimidad opera como una fuerza oculta que guía el comportamiento coordinado. La legitimidad se manifiesta a través de numerosas vías. Entre ellas, la fuerza bruta, la continuidad, la equidad, el proceso, el rendimiento y la participación. Además de servir como componente intrínseco de la tecnología blockchain, el concepto de legitimidad puede aplicarse como variable mediadora para explicar la evolución del dinero.

Del protomoneda al depósito de valor

Las sociedades de trueque giran en torno a actores económicos que intercambian bienes y servicios directamente, sin un medio monetario. La impracticabilidad del intercambio directo acaba por inhibir la prosperidad de la sociedad y el progreso económico. El ganado y otros productos agrícolas surgieron como protomoneda dentro de las sociedades de trueque hace ya once mil años. En el año 1200 a.C., los caparazones de vaca cumplían la función de dinero primitivo. Las monedas de bronce y cobre hicieron lo mismo doscientos años después en China. Las pieles, los dientes y el wampum fueron utilizados de forma similar por las tribus nativas americanas durante siglos.

Un axioma dentro del mercado es que no todos los bienes poseen la misma vendibilidad (es decir, la facilidad de disponer de dicho bien en un momento conveniente, mientras conserva su poder adquisitivo). Entre los buscadores modernos, se ha demostrado que la ornamentación es universal. La práctica de coleccionar objetos raros, arte y joyas sigue siendo frecuente en todo el mundo. Sin embargo, los objetos de colección, como los mencionados productos no perecederos, no eran meramente simbólicos. Cumplían un doble propósito, ya que proporcionaban una forma de transmitir el valor a través del tiempo y el espacio, ofreciendo así a los individuos la posibilidad de acumular valor si lo deseaban. Como escribió Mises en Acción humana:

Pero no hay que olvidar nunca que el rasgo característico de la sociedad humana es la cooperación intencionada; la sociedad es un resultado de la acción humana, es decir, de un objetivo consciente para la consecución de fines. (p. 145)

La transición de una mercancía a un depósito de valor se produce de forma espontánea, impulsada por la acción humana, sin planificación central. En términos de legitimidad, este cambio se facilita principalmente a través de la vía de la participación. De forma paralela a la exhibición del «voto del dólar», los miembros de las economías de trueque participan activamente en la elevación de la vendibilidad de ciertas mercancías.

De depósito de valor a medio de cambio

Con el tiempo, una mercancía que alcanza el estatus de depósito de valor puede evolucionar hasta convertirse en un medio de intercambio. Una mercancía que se convierte en medio de intercambio es capaz de adquirir cualquier otro bien o servicio en el mercado. Esta transición monetaria se ve favorecida por la legitimidad que coincide con el paso del tiempo. Si se acepta de forma generalizada que un bien tiene valor en el momento T, por el fenómeno de la continuidad, crece la confianza en que tendrá valor en el momento T + 1.

Para ilustrar cómo la legitimidad media en las dos primeras transiciones monetarias, imaginemos un pueblo en el que viven Alice, una criadora de cerdos con deficiencia de potasio, y Bob, un vegano con un plátano. Sin un tercero, Alice no puede llegar a un acuerdo con su vecino. A medida que la aldea se expande, entran en escena más bienes y se descubre una mina de oro. El oro se pone rápidamente de moda para fines ornamentales. En este escenario, a Alicia y a Bob les convendría intercambiar sus bienes menos vendibles por los que tienen mayor capacidad de venta. Todos los habitantes de la aldea están incentivados individualmente para reconocer la creciente capacidad de venta del oro, ya que hacerlo supondría un enorme beneficio.

Con la ayuda de la legitimidad que acompaña a la participación, el oro se convierte en un depósito de valor. La portabilidad, la divisibilidad, la durabilidad, el reconocimiento y la escasez del oro aumentan la legitimidad del metal amarillo desde el punto de vista del rendimiento. Con el paso del tiempo, la posibilidad de vender el oro forma un bucle de retroalimentación que refuerza la legitimidad mediante la continuidad. Al final de la segunda fase, el oro cumple el papel de depósito de valor y medio de intercambio dentro de este pueblo.

Medio de cambio a unidad de cuenta

Una mercancía que pasa a ser una unidad de cuenta ha alcanzado una posición enrarecida. En esta etapa, todas las demás mercancías del mercado tienen un precio en términos de dicha unidad de cuenta. Según Menger, «el dinero no ha sido generado por la ley. En su origen es una institución social y no estatal». En el pasado, los gobiernos aprovecharon la condición de medio de cambio de los metales preciosos y establecieron monopolios de acuñación con la intención de infundir confianza en la autenticidad, el peso y la finura de la oferta monetaria.

A través de la acuñación de moneda, los gobiernos pudieron suministrar diferentes denominaciones, así como recaudar impuestos de manera más eficiente. Lamentablemente, según Rothbard, «la aparición del dinero, aunque fue una bendición para la raza humana, también abrió una vía más sutil para la expropiación gubernamental de los recursos».

El monopolio del Estado sobre el uso de la violencia es una amenaza siempre presente. La legitimidad por la fuerza bruta permite a los gobiernos dedicarse al señoreaje. Del mismo modo, dio al gobierno de Estados Unidos el poder de abandonar el patrón oro en 1933. Hoy en día, la aplicación de las leyes de curso legal por parte de los gobiernos ahoga a las monedas competidoras. La legitimidad que coincide con la capacidad de encarcelar a las personas facilita las temerarias políticas monetarias empleadas por los bancos centrales de todo el mundo.

Bitcoin

Desde el bloque de génesis de bitcoin (BTC), el 3 de enero de 2009, hemos sido testigos de la evolución de un activo digital descentralizado. Aunque BTC ha sido objeto de condenas por no ser útil como medio de intercambio, es imperativo reconocer que este proceso lleva tiempo, al igual que ocurrió hace años con el oro. Sólo recientemente el bitcoin ha pasado de ser una protomoneda a un depósito de valor. Si el BTC se afianza como depósito de valor, su volatilidad disminuirá y comenzará su transformación en un medio de intercambio.

Como protocolo descentralizado, bitcoin ya se ha ganado la legitimidad a través de la participación y la equidad. En el caso de esta última, bitcoin tiene una base de código abierto, junto con un libro mayor transparente e inmutable. La legitimidad de la participación de bitcoin se pone de manifiesto en su liquidez, el tamaño de su comunidad de desarrolladores y su número de direcciones activas. Con cada año que pasa, la confianza en el protocolo peer-to-peer de bitcoin, de eficacia probada, crece y su conciencia de marca se fortalece. Si el efecto Lindy es correcto, la esperanza de vida de bitcoin aumenta proporcionalmente a su edad actual. Así, con el tiempo, la legitimidad de BTC se verá reforzada por la vía de la continuidad si se mantienen las tendencias actuales.

Sin embargo, la participación, la equidad y la continuidad no son suficientes por sí solas. La transición de Bitcoin a un medio de intercambio requerirá legitimidad por rendimiento. Esto dependerá, en última instancia, de la implementación y adopción de soluciones de escalabilidad (por ejemplo, la Lightning Network). Las transacciones que utilizan soluciones de capa 2 no se producen directamente en la capa base (blockchain). Si se perfecciona, esta tecnología aumentaría exponencialmente el número de transacciones por segundo en la red bitcoin.

La etapa final de la evolución de bitcoin requeriría una bitcoinización de nuestro mundo. En este futuro hipotético, gran parte de la población realizaría transacciones en BTC, sin preocuparse por los tipos de cambio fiat. Para estos individuos, la preferencia por el dinero sólido sobre el fíat inflacionario sería evidente. Sólo el tiempo dirá si este activo revolucionario puede superar la aceptación de orden superior que otorga al Estado la legitimidad de la fuerza bruta. La competencia monetaria sin restricciones abre la posibilidad de que el bitcoin se convierta en una unidad de cuenta, y potencialmente en una moneda de reserva mundial.

Este artículo se publicó originalmente en el Instituto Mises

Michael Milano es un emprendedor que está escribiendo su primera novela. Obtuvo su doctorado en la Universidad Estatal de Ohio. Sus áreas de interés incluyen la economía austriaca, los criptoactivos, la biología evolutiva y el estoicismo.