El 18 de marzo de 2021, Joe Wiesenthal de Bloomberg Markets tuvo a la economista de la TMM Stephanie Kelton en el programa. Si no estás familiarizado con la TMM, piensan que los gobiernos deberían imprimir más dinero porque los déficits no son un gran problema. En un momento del programa, Wiesenthal preguntó: «Si no tenemos que preocuparnos por los déficits, ¿por qué tenemos impuestos?». La respuesta de Kelton fue esclarecedora.

Ahora, la excusa tradicional para los impuestos es, parafraseando a Oliver Wendell Holmes, que son el “precio de la civilización“. Los escépticos señalan que, históricamente, las sociedades con impuestos muy bajos solían ser mucho más civilizadas —pensemos en la Edad de Oro holandesa, en la Edad de Oro islámica, en la Inglaterra victoriana, en la peyorativamente llamada “Edad de oro” de la historia americana—, esa edad de oro de treinta años en la que se inventó casi todo lo útil. Y, sin embargo, a lo largo de ese último período los ingresos federales eran una quinta parte de lo que son hoy.

¿Por qué tanta civilización? Porque gran parte de lo que hacen los gobiernos hoy en día lo hacían las organizaciones benéficas o las empresas que competían por los dólares de los clientes en lugar de embargar sus presupuestos en impuestos. Cuando los médicos, los bomberos y las escuelas tienen que satisfacer a los clientes, las cosas se vuelven bastante civilizadas.

Aun así, incluso si aceptamos el argumento del «Estado vigilante» para, por ejemplo, la defensa nacional o los salarios de los jueces de la Corte Suprema, resulta complicado que el gobierno pueda simplemente imprimir el dinero fresco para pagar toda esa civilización.

¿La respuesta de Kelton? Los impuestos seguirían siendo necesarios, porque nos hacen pobres. Y porque pueden castigar a la gente que no le gusta.

En concreto, a Kelton le gusta que los impuestos «nos quiten dólares de las manos, para que no podamos gastarlos», dejando más poder adquisitivo para el gobierno. Así que los impuestos hacen que la gente sea pobre, y eso es un punto de venta para ella, presumiblemente porque piensa que los gobiernos son realmente buenos para sacar a la gente de la pobreza. Cualquiera que haya pasado un tiempo en los centros urbanos de Estados Unidos, donde el dinero del gobierno es prácticamente el único dinero, podría estar en desacuerdo.

Ah, pero no se trata sólo de gastar nuestro dinero de forma más inteligente de lo que podríamos. Kelton añade dos razones secundarias por las que le encantan los impuestos: para castigar a determinadas personas redistribuyendo su dinero, y para castigar a la gente por hacer cosas que no le gustan. Por ejemplo, no comprar electrodomésticos de bajo consumo (no, en serio). En otras palabras, ingeniería social con zanahorias para tus amigos y palos para tus no tan amigos.

Debo añadir que los libertarios están completamente de acuerdo con Kelton en este punto: los impuestos sirven para extender la pobreza y para castigar a la gente que no te gusta. Por eso los libertarios, siendo amables y generosos, se oponen a los impuestos.

Mientras tanto, es bueno saber que todos estamos de acuerdo en que los impuestos no tienen nada que ver con la civilización; son para destruir con un lado de castigo discriminatorio.

Este artículo fue publicado inicialmente en Instituto Mises

Peter St. Onge es becario asociado del Instituto Mises y becario de investigación económica en la Heritage Foundation. St. Onge se doctoró en la Universidad George Mason y fue becario de investigación del Instituto Mises en 2014. Para obtener más contenido del Dr. St. Onge, suscríbase a su boletín de noticias en el que escribe sobre la economía austriaca